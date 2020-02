Cartes a la Directora 04/02/2020

Buscant l’ombra al gener

“Mes de gener, mes de braser”, això diu (o deia) una dita popular que fins fa poc temps es complia. El gener és temps de repòs i recolliment per a les plantes, els animals i les persones.

Malgrat que alguns no s’ho creguin, alguna cosa esta passant amb el clima de la Terra quan aquest mes s’han assolit temperatures més que primaverals. Els que vivim al camp apreciem una activitat inusual en la natura. Com un crit d’alerta. Els arbres broten, els ocells canten i, fins i tot, els caminants busquem l’ombra.

Si això està passant al mes de gener, què passarà al mes de juliol?

LOLA ARPA VILALLONGA

PERATALLADA

El Brexit i el virus

Dos tòpics d’actualitat: Brexit i virus. I una reflexió relacional en forma de pregunta: ¿el Brexit podria esdevenir una pandèmia?, ¿es pot encomanar i estendre? Podria ser, però tenim la vacuna, un remei consolidat: una educació millor. I, juntament amb la formació, la comunicació correcta.

Si s’explica com cal, com havien somiat els pares fundadors -i ja abans Leibniz i altres-, la unió dels estats i regnes d’Europa ha de ser indubtablement bona per a tots nosaltres i per a la humanitat: drets, dignitat, respecte a la diversitat, justícia social i empara, etc. Només l’egoisme o el populisme -que són letals- en desfiguren el sentit.

Convé actuar a l’escola i als mèdia. M’ha alegrat molt assabentar-me que a la Biblioteca Carles Rahola de la ciutat de Girona comencen unes xerrades obertes amb aquest títol: Coneixes Europa prou bé?, amb ponents ben preparats. Veig que la primera serà el dilluns 10 de febrer. Només quan es coneix bé alguna cosa o algú, se’l pot estimar, oi?

XAVIER SERRA BESALÚ

GIRONA

El permís no concedit

Els arguments de la fiscalia per no concedir el permís de 72 hores a Jordi Cuixart posen de manifest l’abisme que separa la mentalitat que va condemnar els presos polítics de la que tenen aquests mateixos presos i molta altra gent. En el relat del sistema judicial espanyol, encara que pugui semblar mentida, la violència del 20-S està provada. I això els serveix per seguir traient conclusions injustes, com ara que Cuixart no pot sortir perquè seria un delinqüent culpable d’un crim greu i no penedit. La degradació democràtica d’aquest estat ens sorprèn cada dia.

JOAN GARCIA

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Escombraries al mar

Fa gairebé un mes va ser notícia que els pescadors de les nostres costes començaran a cobrar per recollir escombraries del mar.

Em sembla molt impactant i trista la situació a la qual hem arribat. Ara els pescadors ja no han de recol·lectar el nostre menjar, sinó les escombraries que no som capaços de tirar on s’han de tirar. A aquest punt hem arribat. Dit això, animo a tots aquells que estigueu llegint aquesta carta a reciclar i cuidar aquest planeta que és de tots.

MIREIA GRAS BANQUE

BARCELONA

Patinets descontrolats

Els patinets elèctrics estan de moda. Sí que és cert que beneficien el medi ambient, però els seus conductors no són igual de cautelosos conduint que ho són amb la contaminació. Estar al cotxe o caminant i que, de cop i volta, algú amb patinet et passi rabent pel costat és una experiència cada dia més habitual. La part dolenta d’això no és el vehicle en si, sinó la gent que el porta, que no coneix i hauria de conèixer les normes per circular amb aquest giny.

JAVIER LLORET MARTÍNEZ

BARCELONA