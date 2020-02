Cartes a la Directora 08/02/2020

El coronavirus

Aquestes últimes setmanes només sento parlar d’un monotema: el coronavirus. L’amenaça que suposa s’ha de relativitzar. A Espanya, per exemple, ens hauria de preocupar més la incidència de la grip, ja que en termes mèdics la rellevància és més alta. La grip mata persones diàriament a Espanya, cosa que encara no ha passat amb el coronavirus al nostre país. Hauríem de preocupar-nos dels problemes que ens persegueixen des de fa anys.

MARTINA MARSET MONTSERRAT

BARCELONA

Sobre la reforma laboral

El Banc d’Espanya oblida que es finança amb diner públic; deu ser per això que sempre empara els poderosos i relega la justícia social. Ara el seu governador, Pablo Hernández de Cos, en una entrevista al diari econòmic Financial Times, critica la promesa de derogació de la reforma laboral sostenint que el govern espanyol no hauria de tocar-la “per mantenir la competitivitat a un alt nivell”. Traduït: que es quedin com estan els sous de misèria i no es combatin les retallades de drets laborals properes a l’esclavitud, en lloc d’advocar per més productivitat que restableixi salaris, drets i retorni la dignitat.

L’última dada de 2018 mostra que el seu càrrec comporta un salari de 181.971 euros. Hauria de ser decent i, ja que Espanya és un estat social, podria defensar la Constitució i protegir les estructures, serveis, institucions i la majoria treballadora.

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS GORDON

MADRID

Josep Borrell i Greta Thunberg

És intolerable que el representant de la politica exterior i defensa de la Unió Europea, Josep Borrell, s’hagi posicionat d’una manera tan arrogant, reaccionària i paternalista contra els qui lluiten, de manera ferma i coherent, contra el canvi climàtic. És denigrant per als valors comunitaris que el cap de la diplomàcia europea hagi tingut unes actituds tan destraleres enfront del gravissím problema que tenim al davant i que les institucions han d’abordar, perquè si no s’actua amb fermesa i responsabilitat, molt aviat la Terra serà inhabitable. Les declaracions de Borrell contra Greta Thunberg i el moviment juvenil Fridays for Future abaixen el nivell de la política europea.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

El descontrol dels patinets elèctrics

Vaig passejant per la vorera o en cotxe camí a l’escola, i cada dia que passa em trobo amb un gran nombre de persones que utilitzen patinets elèctrics. Per una part, he d’admetre que són una bona alternativa per moure’ns, ja que no contaminen gaire i són molt àgils. Però crec que la situació s’ha descontrolat. Si es fes un bon ús d’aquest objecte, estaria completament a favor del fet que s’utilitzés. El problema, com sempre, és la irresponsabilitat d’alguns usuaris. No veig bé que aquests aparells puguin anar a una velocitat semblant a la d’una moto o un cotxe per llocs on la gent camina, igual que no veig bé que hi hagi d’altres que vagin per la carretera, ja que no es tracta d’un vehicle regularitzat per fer-ho. A això cal sumar-hi que la majoria de vegades les persones que l’utilitzen no porten casc o, fins i tot, són menors. De què serveix que per conduir qualsevol automòbil es requereixi un carnet i aprendre unes normes específiques si hi ha un descontrol en l’ús dels patinets? En cap moment crec que se n’hagi de prohibir l’ús, si bé és cert que com amb la resta de mitjans de transport amb motor, s’hauria d’establir un conjunt de regles per tal de posar un ordre en la seva utilització i evitar, en molts casos accidents i conflictes generats per aquesta manca de reglament.

NATALIA GALA MARTÍNEZ

VILADECANS