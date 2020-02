Cartes a la Directora 01/03/2020

El virus més profund

Edmund Burke va dir una vegada: “La por és el més ignorant, el més injuriós i el més cruel dels consellers”. Davant l’arribada del coronavirus, hi ha persones que, instintivament, ja es preparen per a una completa pandèmia mitjançant la provisió d’aliments i tot el que sigui necessari en cas que un fals caos s’afermi. Aquestes reaccions distingeixen clarament la presència d’un virus més profund: la por, que es contagia a velocitats incontrolables i no hem de deixar que condicioni el nostre seny.

JAUME MARTÍNEZ GORRIA

BARCELONA

Enric Casasses

Enric Casasses ha obtingut el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Tothom que l’ha sentit recitar sap que transmet en directe la passió per la literatura, per la poesia, per les paraules, per les idees que es poden transmetre mitjançant una veu tan contundent com la seva amb una musicalitat poètica única.

Per a aquells que els costa llegir la poesia, en canvi, escoltar-la en veu d’Enric Casasses no suposa cap esforç. Al contrari, escoltar-lo convida a llegir-ne després més. Escoltar-lo i llegir-lo van de la mà en un món on la poesia es troba a petites pinzellades quan menys t’ho esperes.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Diàleg

El dimecres 26 de febrer es va posar en marxa la taula de diàleg entre el govern espanyol i el govern català. Considero que el fet de reunir-se per establir una negociació i provar d’arribar a un acord, i el fet d’acceptar que a Catalunya es viu un conflicte polític i que cal resoldre’l per la via política, i no pas per la via de la repressió judicial i policial, ja és un pas endavant. D’altra banda, és positiu que s’hagi establert que la taula es reunirà mensualment i que les reunions se celebraran alternativament a Madrid i a Barcelona. Lògicament, les posicions encara estan molt allunyades, i caldrà molta feina i moltes converses per arribar a bon port. Però ha quedat clar que el diàleg és el camí.

JOSEP M. LOSTE

PORTBOU

El poder transformador de l’esport

L’esport, i concretament el futbol, és una sector que mou masses. Ja no es parla només d’uns colors, un escut o un himne; es parla d’uns valors, d’unes ideologies i d’uns sentiments. Avui dia l’esport està a tot arreu, i té una presència molt influent en les nostres societats a nivell mundial. Cada dia més persones comprenen la importància de l’exercici físic. A més, l’esport ens serveix per regir la nostra conducta i ha d’influir en la política. L’esport pot ser un espectacle divertit, entretingut i emocionant. Però també pot ser molt més. L’esport té enormes capacitats de gestió cultural i ha de ser un motor de creixement i canvi, a més d’una importantíssima eina de cohesió social.

ENRIC ALETÀ CUMELLAS

BARCELONA

Cohesió climàtica

La protecció del nostre planeta requereix esforços simultanis de tota la població. L’escalfament global està totalment vinculat a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que, a la Unió Europea, són generats bàsicament per la producció i el consum d’energia no renovable. Aquí hi ha una de les problemàtiques més importants del segle. I ha de venir acompanyada d’accions que afavoreixin la frenada de l’imminent canvi climàtic. Em refereixo a menjar aliments que no provinguin de l’altra banda del món, a optar pels vehicles elèctrics, sempre que la producció d’electricitat no sigui contaminant, i a comprar electrodomèstics de baix consum i disminuir així la despesa d’energia.

NICOLÁS SALVÀ MORA

SANT VICENÇ DE MONTALT