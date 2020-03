Cartes a la Directora 23/03/2020

Pensem ara en els malalts crònics i en els ancians

El confinament perllongat, a causa de l’estat d’alarma, pot tenir unes conseqüències negatives en l’estat de salut dels nostres pacients crònics i ancians en general. L’activitat física i l’exercici físic són part fonamental del tractament dels pacients crònics, de la mateixa manera que ho és una correcta alimentació o el compliment del tractament farmacològic. És més, a través de l’activitat física planificada i repetida, podem prevenir malalties cròniques i complicacions en les ja existents.

Els pacients obesos, hipertensos, diabètics, amb hipercolesterolèmia, amb insuficiència cardíaca, amb insuficiència renal severa, amb malaltia pulmonar, amb depressió, etc. troben en l’activitat física regular una de les parts fonamentals del seu autocontrol i tractament. No oblidem els beneficis de l’activitat física en la salut mental. Per tant, durant el confinament en els seus domicilis, els professionals sanitaris d’atenció primària i comunitària, especialment les infermeres, hem de prestar especial atenció a aquests grups de pacients per prevenir possibles complicacions i desajustos.

Educació sanitària, promoció i prevenció de la salut, empoderament i motivació són part del teletreball que podem realitzar amb aquest ampli grup poblacional. Aquest tipus de pacients, en general, té establertes unes rutines diàries d’activitat física. Les infermeres, en aquests moments de crisi sanitària, podem proposar-los alternatives concretes i viables per evitar el sedentarisme i la baixa despesa energètica. Hi ha infinitat de possibilitats i alternatives per poder desenvolupar en els domicilis petites rutines d’exercicis simples i senzills. És moment de reinventar-nos com a professionals de la salut i com a ciutadans. Busquem solucions assumibles i personalitzades.

L’alimentació equilibrada i de qualitat nutricional és un altre dels pilars fonamentals en el tractament de les patologies cròniques. Davant la impossibilitat que els nostres avis puguin acudir a comprar productes frescos i aliments en general, cal buscar alternatives adequades. És moment d’implementar polítiques socials i sanitàries orientades a protegir la població més vulnerable. Mentrestant, les infermeres i el personal sanitari en general intentarem orientar, educar i animar els nostres pacients perquè mantinguin hàbits de vida sans. Per descomptat, cuidadors i famílies són una ajuda fonamental en aquests moments.

JUANJO SÁNCHEZ REQUENA

BARCELONA

Primavera desconfinada

Malgrat tot, tenim la primavera aquí. La naturalesa i el temps continuen amb els seus respectius ritmes. Som nosaltres els que hem de canviar el mode de conviure amb i en aquest entorn. Haurem de tornar a respectar més el medi ambient.

Comencem a gaudir dels primers raigs de sol i dels primers colors primaverals traient el cap per la finestra o sortint al balcó o terrassa, si en tenim.

Amb el silenci que ens arriba dels carrers buits, tenim temps per reflexionar i adonar-nos de la importància de viure el millor possible en aquest confinament. Hem d’ajudar els nostres sanitaris a tenir cura dels malalts. D’aquí que el confinament és una ajuda necessària, mentre podem anar gaudint, això sí, de l’arribada de la primavera.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

Contra el canvi climàtic, seguim

En aquests moments de dura crisi pel coronavirus no podem oblidar que hi ha una altra lluita, que ens portarà irreparables conseqüències si no la guanyem: la batalla contra el canvi climàtic. Que la intensitat i la força amb què estem lluitant contra l’actual pandèmia perduri per salvar el planeta quan acabi la quarantena.

LOLA ARPA

PERATALLADA