Cartes a la Directora 27/03/2020

Violència de gènere i confinament

L’any passat les denúncies per violència de gènere van augmentar un 11,2%. Pensem, en aquests dies difícils de confinament, quina situació deuen viure algunes dones. Una bona convivència a casa és l’únic que ens pot donar consol en un moment com l’actual i és el que ens permetrà tirar endavant en aquests dies difícils. Pensem en aquelles per a qui aquesta quarantena serà un infern. Per aquest motiu és necessari que tothom tingui a mà els telèfons d’atenció a les víctimes, que fem xarxa i que ajudem com puguem les que ho necessitin. Estiguem atents.

ENRIC ALETÀ CUMELLAS

BARCELONA

Com més ERTOs, menys humanitat

Per si no en teníem prou amb la pandèmia del coronavirus, sumem-hi la pandèmia dels ERTO. Estem vivint moments difícils que plantegen nous escenaris inesperats als quals hem de fer front i, enmig d’aquest enrenou, hi trobem la decebedora gestió dels ERTO per part de moltes institucions.

Més enllà del debat de si han de ser les empreses privades les que han d’assumir els costos laborals originats per una situació de força major com aquesta o si han de traslladar-ho a la caixa pública, molts treballadors es troben amb comunicats freds i impersonals, escrits amb la butxaca i no amb l’empatia que requereix el moment. Institucions que s’omplen la boca amb paraules com acompanyament, valors, justícia o solidaritat aconsegueixen transformar els seus idearis en un conjunt de paraules buides de significat. Els destinataris d’aquests comunicats són majoritàriament els que viuen una precarietat extrema per les condicions laborals: temporalitat, encadenament de contractes i vulneració dels drets sindicals i individuals, entre d’altres. “Cuidem-nos” és un dels molts missatges que ens estan fent arribar aquest dies. Tal com ho percebo jo, és un missatge de confiança cap a la societat i un missatge de desconfiança cap a moltes institucions: “Classe treballadora, cuideu-vos perquè els de dalt no ho faran”.

En moments com aquests no demanem res més que una mica d’humanitat. La falta d’humanitat ens condemna al fracàs com a societat i ens transporta a un món governat per la desconfiança, la frustració i la tristesa.

DAVID GARCIA

BARCELONA

Militars en guerra

El paper del general Villaroya en les seves compareixences davant de les càmeres de televisió és esperpèntic. Cada dia ens sorprèn amb alguna nova facècia i amb frases de to militarista com si es dirigís a la seva tropa. La que creu lluitar és una guerra diferent però destaca els valors militars que han de tenir els espanyols, com disciplina i esperit de servei, i ens diu que encara que sigui dissabte, en la guerra, cada dia és dilluns. La cirereta del pastís la posa el rei, oferint els serveis de la guàrdia reial. Qui la paga, el rei o tots nosaltres? Si no fos per la greu situació que estem vivint, amb morts i centenars de ciutadans a l’UCI, n’hi hauria per fer-ne un esquetx còmic. O potser val més dir-ne tragicòmic. Ja n’hi ha prou!

JORDI LLEAL I GIRALT

BADALONA

Agraïment

És d’agrair l’altruisme i la solidaritat de les persones que estan fent donacions per ajudar a comprar material i equipament sanitari en la lluita contra el Covid-19. És una campanya que ha estat impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona, a través de la Fundació Àngel Soler Daniel, en una mostra més del valor i implicació en la primera línia de la lluita contra la malaltia.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ