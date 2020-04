Cartes a la Directora 09/04/2020

Reconeixement a les infermeres coordinadores

Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), en plena crisi sanitària pel covid-19, volem fer un reconeixement a les infermeres coordinadores. Elles són l’engranatge que fa possible el funcionament dels hospitals avançant-se a les situacions noves que van sorgint diàriament, substituint les seves companyes malaltes en cas necessari i apagant focs constantment amb l’objectiu de posar ordre en la gestió diària. I actualment ho fan amb la meitat dels efectius en la supervisió i amb companyes de baixa.

És obvi que aquesta tasca en aquests moments és d’una alta complexitat, per això el nostre reconeixement a aquelles companyes i companys que en moltes ocasions estan en segon pla però que fan una tasca imprescindible perquè des de la sanitat es pugui donar resposta a la crisi del covid-19. A totes elles i ells, el nostre reconeixement.

LLUÏSA BRULL

PRESIDENTA CODITA

El coronavirus quan vius al carrer

En aquests temps de pandèmia se’ns obliga a estar confinats a casa per no contagiar els altres i per protegir-nos del contagi. Però hi ha un sector de la població que no vol anar als albergs que suposadament hi ha disponibles ni pot amagar-se a casa, perquè casa seva són els carrers. Les seves pertinences es redueixen a les poques coses que porten a sobre i a alguna caixa de cartró per protegir-se del fred. Els carrers i places, ara buits i gairebé fantasmagòrics, on ells veuen la vida passar, són casa seva.

Normalment, aquest col·lectiu passa desapercebut als nostres ulls, com si fossin un element més del mobiliari urbà, però ara són més presents que mai: un col·lectiu totalment exposat al virus, i amb molt pocs recursos destinats a protegir-los. Aquestes persones tornen a ser oblidades, ara, en temps de pandèmia, germanor i d’aplaudiments multitudinaris. Ells, que no tenen res, que només es tenen a ells mateixos. Potser ara és el moment de pensar per què els hem deixat de veure i preguntar-nos per què els hem deixat sols en aquest camp de batalla.

DAVINIA ROMERO COSTA

BADALONA

Per Setmana Santa, no abaixem la guàrdia

No s’ha d’abaixar la guàrdia perquè la pandèmia encara no està controlada del tot. El risc de contagi continua i sembla que el fet que hagi arribat la Setmana Santa sigui l’excusa per saltar-se el confinament: hi ha irresponsables que aquests dies no l’estan fent bé. Des dels primers dies de la setmana es veuen més cotxes i moviment a la Costa Brava. Sisplau, siguem seriosos. Ens hi juguem molt.

EULÀLIA RODRÍGUEZ PITARQUE

TORROELLA DE MONTGRÍ

No siguem irresponsables

Que hi hagi menys morts que dies enrere és una bona notícia, però és conseqüència que ara tenim més recursos, més UCIs i més experiència. No ens confiem, encara no hem arribat al pic. Hi arribarem quan el nombre de contagis d’un dia sigui el mateix que el del dia anterior i a partir de llavors comenci a baixar. Ara portem uns dies estabilitzats, però cada dia els contagis augmenten encara entre un 3% i un 4%. És a dir, cada dia que passa la pandèmia augmenta. Augmenta menys que els dies anterior, cert, però encara augmenta. Per tant, és precipitat i irresponsable fer anuncis que puguin induir els ciutadans a relaxar-se i rebaixar el confinament actual. És més, si es rebaixa el confinament total sense haver arribat al pic, podem tenir un repunt i perdre més dies i més vides. Siguem seriosos.

DIONÍS LÓPEZ

BARCELONA