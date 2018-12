El dispositiu policial del 21-D es focalitzarà en garantir el consell de ministres a Barcelona

La Casa Llotja de Mar serà l'epicentre del dispositiu del 21-D dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana per a la celebració del consell de ministres aquest divendres a Barcelona. L'objectiu del dispositiu policial serà garantir l'accés del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i dels seus ministres a la Llotja de Mar. Es farà un perímetre de seguretat a la zona que envolta aquest edifici: afectarà des de Drassanes fins al carrer Comerç i des de la Via Laietana fins al passeig de Colom.

A part de blindar la Llotja de Mar, el dispositiu també consistirà en traslladar el president i els ministres en aquest espai. La policia treballa amb la previsió que el president i alguns dels seus ministres faran un desplaçament intern dins de Barcelona –perquè seran a la ciutat des del dia abans– i que la resta de ministres arribaran a l'aeroport del Prat. La idea del dispositiu és que els polítics accedeixin a la Llotja de Mar per carretera, amb vehicles que estaran escortats per agents dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil –com s'acostuma a fer en institucions de l'Estat.

En aquest sentit, fonts policials han apuntat que els manifestants que impedeixin la celebració del consell de ministres es poden enfrontar a delictes contra les institucions de l'Estat. Es tracta dels articles 503 i 504. En el primer cas, pot suposar una pena d'entre dos i quatre anys de presó per als que "envaeixin violentament o amb intimidació el local on estigui constituït el consell de ministres" i per als que "coarten o posen obstacles a la llibertat del govern reunit". En el segon cas, pot implicar una multa d'entre 12 i 18 mesos per als que "calumniïn, injuriïn o amenacin greument el govern de la nació o el Consell General del Poder Judicial" i una pena d'entre tres i cinc anys de presó per als que utilitzin la força, la violència o la intimidació per impedir assistir en una reunió.