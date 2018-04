Adaptar el ritme a les necessitats de la colla

Al llarg de la temporada cada colla castellera s'habitua a uns ritmes d'assaig i d'actuació que s'adequa a allò que històricament els ha anat millor. En els primers mesos del curs, a més, és on es noten més les diferències entre aquelles colles que han començat a assajar abans i volen treure bons castells ràpidament envers les que prefereixen portar un ritme més pausat. La diferenciació entre zona tradicional i no tradicional, els objectius de la colla, els canvis en els castells... són alguns dels factors que condicionen la planificació de l'any.

Si ens cenyim a aquesta temporada es pot veure com, per exemple, Castellers de Sant Cugat i Moixiganguers d'Igualada ja han estrenat tant el 3 de 8 com el 4 de 8. El cocap de colla dels Gausacs, Èric Bellmunt, però, tampoc creu que hagin anat ràpid en treure a plaça els castells de 8: "els hem tret quan hem cregut que el teníem". Els del Vallès Occidental van començar els assajos al gener, fet pel qual, ja han pogut fer algun canvi en l'alineació entre els dos 4de8 de la temporada. Aquests canvis, a més, són vitals per tal que la colla pugui arribar a final d'any amb un ampli ventall de castellers disponibles per fer els grans castells. Un altre factor que les direccions tècniques han de tenir en compte és si, fer aquests castells a inici de temporada, pot comportar que els castellers arribin més desgastats en els mesos finals de l'any. Bellmunt, però, creu que "amb el descans que tenim a l'agost la gent descansa".

Els objectius que té cada colla té suposa fer una planificació a mida. En aquest àmbit tant des de Sant Cugat com d'Igualada coincideixen que han de normalitzar i fer habitualment els castells de 8 per si, a final de temporada, volen arribar als castells de 9 amb les condicions adequades. En el cas dels Moixiganguers, a més, van fer el 3 de 8 tot just en la primera actuació a mitjans de març. Segons el seu cap de colla, Jordi Moreno, "va ser una manera de demostrar-nos que l'objectiu del 3 de 9 amb folre és real". Els de la camisa morada també tenen un punt marcat en el calendari a inici de temporada que els condiciona la planificació. A mitjans d'abril celebren el seu aniversari en què, segons Moreno, "és el punt que comença la temporada de debò i que la gent sap que hem de ser-hi tots". Aquest diumenge, precisament, celebren aquesta actuació en la qual volen fer la tripleta de 8.

De la mateixa forma que Sant Cugat ja ha introduït algun canvi en el carro gros, els Moixiganguers també volen que hi hagi un rodatge de diversos castellers a diferents nivells del castell. Per aquest motiu el cap de colla argumenta que "si en una actuació en comptes de tripleta de, ens convé fer 5 de 7 o 7 de 7 el farem sense cap mena de problema".

Entre les colles que acostumen a tenir un ritme més pausat a inici de temporada, en canvi, destaquen la Joves de Valls i els Castellers de Sants. Aquests últims, a més, també és, entre les colles punteres, la que més descans té al llarg de la temporada (a l'estiu fan 7 setmanes de descans). Pel que fa a la planificació de la temporada el cap de colla dels Borinots, Pere Camprovin, argumenta "la idea sempre és anar de menys a més i donar espai a la temporada per cada tipus de moment". De la mateixa forma també detalla que a inici de temporada no és tan necessari tenir un gruix important de gent, el qual sí que és imprescindible en les grans dates. Per contra, però, sí que explica que "els assajos sí que han de tenir força intensitat".

En el cas de la Joves de Valls, a més, també juga el factor de la zona en la qual estan situats. El cap de colla dels diables vermells, Francesc Ramon, exposa que "la resta del món casteller ha anat avançant molt les proves i les colles tradicionals ens ha costat més". Tot i això, però, la Joves també ha anat avançant feina i aquest any han començat abans els assajos.

El calendari d'aquest any, amb el viatge a Washington entre finals de juny i inicis de juliol, també els condiciona a l'hora de planificar la temporada. D'aquesta forma Ramon diu que "l'any passat havíem de fer un bon juliol i enguany hem de fer un molt bon maig per fer un juny excel·lent". Entre els canvis que li agradaria introduir a la colla també detalla que "hem d'ampliar la massa social dins del nucli dur de la colla que et permeti rodar més casteller", procés el qual afirma que l'any passat van efectuar correctament.