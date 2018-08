Arboç de gamma extra, però amb reserves

260x366 5d9f de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona 5d9f de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona

260x366 4d9fp de la Colla Vella dels Xiquets de Valls 4d9fp de la Colla Vella dels Xiquets de Valls

260x366 Td9fm dels Castellers de Vilafranca Td9fm dels Castellers de Vilafranca

260x366 3d7 dels Minyons de l'Arboç 3d7 dels Minyons de l'Arboç

La segona quinzena d'agost es troba en les seves darreres actuacions i aquest cap de setmana ha comptat amb dues actuacions de primer nivell. En l'actuació d'avui de l'Arboç, però, les tres colles que han estat presents els dos dies (Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca i Colla Jove dels Xiquets de Tarragona) han aixecat un pèl el peu de l'accelerador tot i que han completat una gran actuació cadascuna.

La Jove de Tarragona és segurament la colla que ha sortit més contenta de les dues actuacions del cap de setmana. Mentre ahir van completar el primer 4d9fa del seu historial, avui han descartat el quatre amb agulla però han repetit 9d8, 5d9f i Pd8fm. L'únic castell que no han completat del programa que tenien previst, per tant, és el 2d9fm. Han obert amb el nou que tot i tenir un petit tremolí constant no ha perillat en cap moment. La súpercatedral, en canvi, sí que s'ha hagut de treballar més amb una rengla del dos que ha quedat molt a prop de l'estructura del tres. Tot i que han acabat amb el 3d9f, aquest s'ha de llegir en visió de nous castells. Un tronc pesat de la qual pot ser una prova de 9d9f. Igual que ahir, han arrodonit una gran actuació amb el pilar de vuit que s'ha executat de molt bones maneres.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha baixat una mica les pretensions respecte El Catllar a causa d'alguna baixa de canalla de la caiguda del 5d9f d'ahir. D'entrada han seguit rodant un bon 9d8 que l'han seguit d'un 4d9fp molt treballat en l'estructura del quatre. La rengla de darrere del pilar s'ha anat enfonsant a mesura que avançava el castell i ha requerit una gran defensa. Un cop l'espadat s'ha quedat sol ja s'ha mostrat molt més sòlid. En la darrera ronda han descarregat un bon 4d9f. Novament els rosats han decidit reservar el Pd8fm per a properes actuacions i han tancat amb el Pd7fm.

Després de dues diades de rodatge amb les actuacions del seu 70è aniversari i El Catllar, els Castellers de Vilafranca avui arribaven a l'Arboç amb ganes de tornar a mostrar el seu potencial en forma de 3d10fm. Els Verds han realitzat dos peus desmuntats del tres emmanillat en segona en veure que el castell no estava ben quadrat i ja no l'han tornat a provar. D'entrada han completat el 2d9fm, que s'ha mostrat força tranquil a manilles i quarts però que en canvi sí que estava més nerviós en pisos superiors. El 4d9f de segona ronda, però, s'ha hagut de treballar des de bon inici amb la pujada dels dosos. Amb un tremolí constant, els vilafranquins han demostrat la veterania en aquests castells. Han tancat amb el Pd6, del qual segueixen rodant l'enxaneta per poder-li aixecar un pis pròximament.

La colla local, els Castellers d'Arboç, han completat la millor actuació de la temporada amb la clàssica de set i el pilar de cinc. Han obert amb un bon 4d7 que l'han seguit del 3d7 que s'ha obert entre la buida i la plena. Han tancat amb el 2d6 i el primer Pd5 de la temporada.

