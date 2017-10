Arriba un cap de setmana d'acollida castellera

El cap de setmana arriba carregat de jornades castelleres. Deixant de banda la repercussió de cada una de les cites del programa, cal destacar que fins a 5 formacions de fora del Principat visitaran colles catalanes. Els Castellers de París i els d'Andorra creuaran la frontera per actuar a Mataró i Girona, les dues formacions de les Illes Balears viatjaran a l'Anoia i el Baix Llobregat i el Ball dels Locos de l'Olleria, una agrupació muixeranguera, se citarà amb els Castellers de Lleida en la seva diada de final de temporada.



Amb dos o tres assaigs per setmana i una diada el cap de setmana, les colles castelleres esdevenen molts cops entorns socials similars a una gran família. Després de dedicar tot un any a l'art de fer castells, les activitats extracastelleres són una vàlvula d'escapament ideal i una bona excusa per fomentar la convivència. Gairebé totes les formacions organitzen actes lúdics després de l'última diada local de la temporada. Les 5 agrupacions de fora del Principat aprofitaran aquest cap de setmana els vincles amb colles amigues per fer un últim esforç casteller i gaudir d'un ambient diferent.



Els Castellers d'Andorra, potser la colla més habituada a viatjar, compartirà plaça dissabte a les 18.00 h amb els Marrecs de Salt i els Esperxats de l'Estany. La vigília de la diada de Sant Narcís conjugarà la gresca de la festa major amb la tensió d'un moment crucial per a la formació gironina.



La casualitat ha volgut que les dues formacions castelleres de les Illes Balears viatgessin el mateix cap de setmana per actuar al Principat. Els Al·lots de Llevant alçaran els seus castells a la diada dels Moixiganguers d'Igualada dissabte a les 18.00 h, on la colla local podria provar el primer cinc de vuit del seu historial, mentre que els Castellers de Mallorca participaran diumenge en la diada magenta dels Castellers de Sant Feliu.



Els Capgrossos de Mataró han convidat els Castellers de París a actuar en el marc de les festes de Sant Simó dissabte a les 19.00 h, i els Castellers de Lleida acolliran diumenge el Ball dels Locos de l'Olleria, una muixeranga perduda els anys 30 i que va reaparèixer l'any 1996 i va esdevenir la primera a incorporar les dones en igualtat amb els homes.