El Baix Gaià centra l'atenció del cap de setmana

Com és habitual a mitjans de juliol, el Baix Gaià és l'epicentre casteller durant un cap de setmana. Aquest any la Diada del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra se celebra dissabte a la tarda mentre que la Diada de les Cultures d'Altafulla serà diumenge a la tarda. Aquest any cap de les dues actuacions comptarà amb la presència dels Castellers de Vilafranca, ja que han acabat declinant la invitació d'Altafulla per poder realitzar el seu viatge a Euskadi.

Diada del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra

La primera de les dues actuacions que se celebren al Baix Gaià reunirà la Joves de Valls, la Jove de Tarragona i la colla local, els Nois de la Torre. Les dues colles convidades arribaran a plaça després d'unes setmanes on han gaudit de menys rodatge en assajos que l'habitual. En el cas dels vallencs han tornat a inicis d'aquesta setmana del seu viatge a Washington en el qual, tot i que han realitzat diverses actuacions, han pogut perdre una mica el ritme d'assaig. D'aquesta forma la Joves planteja una actuació on voldrien portar algun castell de nou, que completaria amb construccions de la gamma alta de vuit.

Per la seva banda Jove de Tarragona va completar la seva última actuació l'1 de juliol a Cambrils i es van prendre una setmana de descans. Els de la camisa lila, però, aquesta setmana han programat fins a tres assajos per arribar en bon estat de forma. Els tarragonins, per tant, ultimaran els assajos per si poden portar el nou de vuit que finalment van descartar per l'actuació de Sant Joan, alhora que també treballen per avançar el cinc de nou amb folre.

Els Nois de la Torre, en canvi, volen allargar el seu bon inici de temporada amb un programa de màxims que els portaria a completar la millor actuació del seu historial. Els objectius, per tant, són el set de set, el cinc de set i el tres de set per sota. De tots aquests castells aquest any només han realitzat el cinc de set en una ocasió.

Diada de les Cultures d'Altafulla

El cap de setmana casteller es tancarà amb l'actuació d'Altafulla que comptarà amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Xiquets de Tarragona i els Castellers d'Altafulla. Els rosats es troben en la mateixa situació que la Joves de Valls, tot i que no descarten portar el 5d9f en l'escenari on la temporada passada el van descarregar per primer cop. Els Xiquets de Tarragona volen completar el segon cinc de vuit de l'any que els permeti donar recorregut a l'actuació del Pla de la Seu i descarregar el dos de vuit amb folre que els va quedar a mitges per Sant Joan.

Finalment els Castellers d'Altafulla arriben a la Diada de les Cultures amb només un castell de set sota el braç. Els de Ca l'Ixart, però, volen sumar-hi el primer quatre de set de l'any a més de repetir el tres de set.