Barcelona i Sabadell tanquen temporada amb opcions de castells de nou

Entre les tendències que s’han estès en aquesta temporada castellera, una de les més destacades és la falta de regularitat de les colles que en anys anteriors havien fet els castells de nou. Entre aquestes colles hi ha els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sabadell. Els barcelonins, a l’espera de l’última actuació, només han pogut completar un 4d9f mentre que els Saballuts han coronat tres castells de nou però no n’han descarregat cap. Aquest diumenge podrien tornar a l’assalt dels castells de nou, tot i que no estan del tot assegurats.

Des que van descarregar el 4d9f al Concurs de Castells, els Castellers de Barcelona s’han mogut en els castells de vuit bàsics, a més d’un intent desmuntat de 2d8f. De totes maneres els castells de nou s’han seguit assajant i podrien tornar a veure’s a plaça aquest diumenge. El quatre folrat és el que té més opcions, tot i que dependrà del gruix de castellers que puguin aglutinar en l'últim assaig i a plaça. A més, també ultimaran les proves del 3d9f i el 5d8, tot i que els últims intents a la Mercè no van reeixir. En cas que aquests castells no arribin a punt, els vermells tenen el 2d8f com a castell reserva.

Els Castellers de Sabadell estan en una situació similar a la dels barcelonins i tampoc han tornat a portar cap castell de nou a plaça des de la cita tarragonina. De cara a diumenge els Saballuts asseguren el 7d8, mentre que els dos bàsics de nou dependran de l'últim assaig. Entre aquests dos, el 4d9f és el que té més opcions d’entrar en el programa de castells.

Tot i que en el cartell inicial per a l’actuació de diumenge hi figuraven els Sagals d’Osona, finalment la tercera colla seran els Al·lots de Llevant, que aquest any compten amb el 2d7 com a millor castell.