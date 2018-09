Les colles de Barcelona asseguren que no volen fer de mediadors amb els acampats de plaça Sant Jaume

Aquest dimecres les sis colles que formen part de la Coordinadora de Colles Castelleres de la Ciutat de Barcelona (CCCCB) han emès un comunicat conjunt en el qual, en referència a l'Acampada per la Llibertat que s'ha establert a la plaça de Sant Jaume des de l'11 de setembre, detallen que volen manifestar el seu "absolut respecte per qualsevol reivindicació pacifica a l'espai públic de la ciutat". "En cap cas volem exercir de mediadors, ni molt menys ser utilitzats com a mesura de pressió per desallotjar una protesta legítima", diuen.

La implicació de les colles en aquest procés comença quan des de l'Ajuntament es demana inicialment a la CCCCB que exerceixin com a mediadors amb els acampats perquè permetin desenvolupar correctament les actuacions castelleres de la Mercè d'aquest diumenge i dilluns.

La resposta de la majoria de colles barcelonines, però, va ser la de negar-se a negociar i, per tant, donar suport a les reivindicacions; fet pel qual s'acaba descartant l'opció d'implicar-se en la negociació. Tot i que la CCCCB ja s'havia posicionat en aquest sentit, una notícia a la premsa destaca que l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) vol implicar les colles per negociar amb els acampats. És en aquest moment, per tant, que es decideix emetre el comunicat per desmarcar-se d'aquestes informacions.

Les Colles Castelleres de la Ciutat de #Barcelona mostrem el nostre suport a la @campllibertat i en cap cas volem exercir de mediadors ni molt menys ser utilitzats com a mesura de pressió per desallotjar aquesta protesta legítima.



Al cap d'unes hores, a més, els acampats també s'han posat en contacte amb les colles i han assegurat que tot i que no volen sortir de la plaça per si no els deixen tornar a entrar, no impediran el desenvolupament de l'actuació. Alhora han detallat que aquest dimarts dos representants de La Casa dels Entremesos, centre barceloní de producció i difusió de cultura popular, han exercit com a interlocutors de l'Ajuntament els quals "en cap moment ens van intentar coaccionar perquè marxem ni ens ho van plantejar com a proposta".