'Bojos de castells', la nova aposta televisiva de La Xarxa

Des d'aquest setembre l'oferta televisiva castellera inclou un programa nou, el 'Bojos de castells'. És presentat per Maria Garcia, castellera dels Marrecs de Salt i membre de l'equip de 'Castells a RAC1', i Iu Forn, que es defineix com un "seguidor casteller de fa molts anys però que no sempre va a plaça". La direcció del programa correspon a Santi Terraza i el mateix Iu Forn, i també compta amb continguts elaborats per Pep Ribes i Manel Carbonell.

El nou programa, que substitueix el 'Dosos amunt!', arriba amb la intenció d'abastar el màxim nombre de colles possibles i explicar els castells d'una manera més pròxima i despreocupada, tal com explica Garcia. Alhora, comenta que el programa neix amb la intenció de fer molta ruta per Catalunya i "no només parlar de gammes extres, sinó també del mèrit que té per a certes colles fer castells de sis o de set".

Un altre objectiu del programa, per tant, és fer entendre els castells al públic no casteller. Iu Forn detalla: "Intentem explicar les coses de manera que tant les persones expertes en castells com les que no s'informin i s'entretinguin". Creu que a vegades es donen massa coses per fetes i no s'és prou explicatiu. A més, també es pretén tractar els diferents vessants de les colles castelleres. Unes colles, segons Forn, que en moltes ocasions gairebé són més importants per la seva funció social que pels castells en si.

En cada programa es convida una colla. En els dos primers ja hi han participat els Marrecs de Salt i els Castellers de Sants, mentre que aquest cap de setmana hi haurà els Castellers de l'Alt Maresme. En aquests dos mesos finals de temporada hi haurà quatre programes que s'emetran des d'una ciutat on hi hagi hagut una actuació destacada del calendari casteller. La primera serà l'actuació de la Mercè de colles convidades de Barcelona.

El programa és produït per Girona TV i s'emet per El Punt-Avui TV el diumenge a les 22.30, a més de les diverses televisions locals adherides a La Xarxa, a excepció del Canal Blau i TAC 12.