Els Bordegassos de Vilanova, apartats d'un espot pel càncer infantil per dur la camisa groga

Els Bordegassos de Vilanova i la Geltrú han anunciat aquest matí en un comunicat oficial la negativa d'una productora que la colla que du la camisa groc terrós participés en un espot de l'Hospital de Sant Joan de Déu pel càncer infantil.

Segons explica la mateixa colla en el comunicat, la proposta els va arribar fa uns mesos i, tot i que hi havia uns requeriments de gravació que no eren senzills (volum de persones, realització del castell, hores de rodatge...), va acceptar la proposta i fins i tot va cancel·lar una actuació que tenia prevista per al mateix dia.

Tot i això, fa pocs dies la colla va rebre la notificació de l'empresa responsable de la realització d'aquest espot, la qual els va dir que hi havia un problema "innegociable": el color de la camisa. Els vilanovins, per tant, han expressat: "Independentment que el groc sigui el color de la lluita contra el càncer infantil, independentment que els Bordegassos de Vilanova vam triar el groc des de la nostra fundació l'any 1972, es veu que aquest color, avui, deu ofendre "algú".

De la mateixa manera, els Bordegassos expressen: "No som aliens a tot el que està passant al nostre país" i "No ho volem ser". La mateixa colla també explica: "Com que suposem que aquesta aversió al nostre groc no deu ser perquè ens representi a nosaltres o a la lluita contra el càncer infantil, tan sols ens queda pensar que se'ns discrimina perquè algú podria arribar a relacionar el nostre groc amb la demanda de llibertat per als presos polítics".

Finalment la colla lamenta que se'ls hagi vetat d'aquest espot, alhora que afirmen que no poden acceptar que se'ls proposi canviar el color de la camisa "i encara menys per una fòbia al que pugui representar, avui a Catalunya, el color groc".