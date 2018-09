Els Bordegassos reivindiquen el color groc de la seva camisa

Els últims dies la colla castellera dels Bordegassos de Vilanova s'ha trobat al mig de la polèmica del color groc en fer-se públic que havia estat vetada per una productora amb la qual havien pactat el rodatge d'un espot publicitari per l'Hospital de Sant Joan de Déu a causa, precisament, del color de les seves camises. L'agrupació, que ha rebut el suport de nombroses colles i personalitats, ha publicat ara un vídeo reivindicant aquesta peça de vestir com a signe identitari dels seus 46 anys d'història.



El clip ha estat penjat als diversos perfils oficials de la colla a les xarxes socials i explica que, si bé la tria del color groc el 1972 va ser del tot anecdòtica, ja que va ser la tela més barata que van trobar en aquell moment, amb els anys han fet d'aquest color la seva identitat, la seva bandera i la seva manera de fer.

Ahir, després de donar els detalls del que ha passat aquesta setmana, vam projectar aquest vídeo. Va emocionar als que fa anys que porten la camisa i va encendre alguna cosa als novells. Volem explicar què significa anar de groc i engrescar-vos a formar part d'aquesta família. pic.twitter.com/2qs9I9peW4 — Bordegassos Vilanova (@bordegassos) 15 de setembre de 2018

“Som la colla que en blanc i negre ja anava de groc”, expliquen, i que, vestint aquest color han abanderat el progrés, la sensibilitat social i l'amistat, a banda de donar exemple com a entitat integradora. Els Bordegassos apel·len als sentiments que els trasllada la seva camisa, que consideren que “és la màxima expressió de compromís” entre castellers.



El vídeo acaba amb un missatge contundent: “som cada cop més i mai, mai, mai, renunciarem al color groc”.