Els Borinots volen revalidar el 2d9fm a Sants

Davant d'un cap de setmana en el qual destaca la diada de Santa Úrsula a Valls, la plaça de Bonet i Muixí de Sants també espera una actuació de gamma extra. En la XXVI diada dels Castellers de Sants, els Borinots portaran el 2d9fm que els va quedar a mitges al Concurs. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró rodaran els bàsics de nou, amb aspiracions de 9d8 per als malves, en la primera estació del tram final de temporada.

Els Castellers de Sants arriben a la seva diada amb ganes de revertir l'actuació del Concurs de Castells, en la qual van ensopegar tant amb el 3d9f com amb el 2d9fm; tot i que el 3d9f el van acabar descarregant en una nova temptativa. Els Borinots, per tant, volen repetir l' actuació que aquest any ja han completat al Pla de la Seu i la Mercè amb la torre emmanillada i els dos castells bàsics de nou. Aquest, per tant, serà el cinquè any consecutiu que porten el 2d9fm per la seva diada, fins al moment tots descarregats. Els Borinots han hagut de fer diversos canvis en el 4d9f, fet pel qual el podrien substituir pel 5d8, que esperen alçar un pis en el final d'aquesta temporada.

Els Minyons de Terrassa esperen tornar a portar el 4d9f a plaça després de fer-ho per últim cop a l'actuació de la Mercè. Els malves també seguiran rodant el 3d9f en un programa de castells en el qual també es podria afegir el 9d8. Per contra, algunes baixes de peces importants els portaran a descartar el 2d9fm. Finalment tancaran l'actuació amb el Pd7f.

Després d'una espectacular actuació al Concurs, els Capgrossos de Mataró encaren un tram final de temporada de gran nivell amb les actuacions a Sants, Girona, Vilafranca, Mataró i Terrassa. En aquesta primera aturada, els maresmencs portaran la tripleta màgica com a programa de màxims. De la mateixa manera que els Minyons, també acabaran amb el Pd7f en un espadat que volen emmanillar en les pròximes actuacions.