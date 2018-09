Els Borinots revolucionen la Mercè

260x366 2d9fm dels Castellers de Sants / Gemma Castro 2d9fm dels Castellers de Sants / Gemma Castro

La Diada de la Mercè de colles locals arribava, per primer cop a la seva història, amb intencions de gamma extra. Els Castellers de Sants volien avançar terminis amb el 2d9fm respecte a temporades anteriors i fer-ho en un escenari imponent com la plaça Sant Jaume. El programa dels Borinots, per tant, destacava per sobre de la resta de colles que presentaven un programa de castells inferior que altres anys.

Amb el 2d9fm a l'horitzó, els Castellers de Sants han iniciat l'actuació amb un bon 3d9f que ha pujat de forma excel·lent i només s'ha hagut de treballar a nivell de terços durant la descarregada. El plat fort del dia, per tant, ha arribat a segona ronda sobre una taca de més de 400 Borinots que han tenyit de gris brut la plaça Sant Jaume. El 2d9fm ha pujat ràpid i amb un folre i manilles estables. Abans de la carregada una batzegada ha deixat als pisos superiors amb una mida molt oberta, posició que ja no han recuperat. L'aleta de la torre ha anat ràpida i la baixada àgil de la canalla ha permès completar el primer gamma extra en una Diada de la Mercè de colles locals.

Després de l'èxtasi borinota, però, calia concloure l'actuació amb el 4d9f. En un primer intent l'han desmuntat amb aixecador col·locat i un gran treball de folre. A la segona, però, l'han completat amb gran ofici. D'aquesta forma els borinots completen per segon cop enguany la tripleta de nou, després de la del Pla de la Seu, i culminen la "revolució del setembre" que tenia com a colofó aquest 2d9fm que han completat avui.

Els Castellers de Barcelona, en canvi, arribaven minvats a l'actuació d'aquest dilluns després dels dos intents de 3d9f de la Diada Històrica de la Mercè. De totes maneres els vermells han volgut iniciar l'actuació amb el millor castell completat enguany, el 5d8. La Catedral, però, ja ha pujat remenada i s'ha trencat per la banda del tres quan sortien els dosos. Tot i que els vermells també tenien el 2d8f en el programa de castells, han acabat completant l'actuació amb el 4d8 i el 3d8.

Una altra colla que també volia completar algun castell de nou eren els Castellers de la Vila de Gràcia. Els de la camisa blava han intentat el 3d9f en dues ocasions, però en ambdues ha presentat un bellugueig constant a nivell de quarts i els han acabat desmuntant amb dosos col·locats. Abans havien completat un bon 2d8f i han tancat amb el 3d8.

Entre les colles de set de Barcelona, totes tres arribaven amb el mateix programa de castells. La Jove de Barcelona, però, ha estat l'única que ha pogut descarregar 7d7, el 5d7 i el 4d7a. Per contra els Castellers de la Sagrada Família han ensopegat amb el 7d7 que s'ha trencat durant la descarregada per un pis de terços que ha perdut les mides. Per la seva banda els Castellers del Poble Sec també han carregat el 4d7a.

Finalment els Castellers de Sarrià s'estrenaven en una actuació de la Mercè després de la seva refundació. A més ho han fet completat per segon cop tres castells de sis en una mateixa actuació, amb el 3d6a com a millor castell.