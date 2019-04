La CEPAC convoca una beca de 4.000 € per a la recerca sobre el fet casteller

El Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC), amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, convoca la I Beca CEPAC de recerca sobre tema casteller per a projectes de recerca sobre temes relacionats amb el món casteller.

La beca s’atorga a un projecte de recerca que tingui com a objectiu l’elaboració d’un treball sobre qualsevol dels següents temes relacionats amb el món casteller:

La composició social de les colles castelleres actuals

La viabilitat econòmica de les colles castelleres actuals

Continuïtat i renovació a les colles castelleres

L’import de la beca és de 4.000 €, per a l’elaboració d’un treball de 18 mesos, que pot presentar-se tant individualment com en grup. El termini de presentació dels projectes finalitza el 27 d’abril del 2019.

Els projectes seran examinats per un jurat que estarà integrat per 5 membres: el president del CEPAC o la persona en qui delegui, que n’exercirà la presidència; tres investigadors coneixedors del fet casteller, designats per la Junta del CEPAC, almenys un dels quals haurà de ser personal docent i investigador de la URV; el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o la persona en qui delegui. El veredicte del jurat es farà públic el pròxim 27 de maig.

Per a més informació, es poden consultar les bases de la presentació de projectes a la pàgina web de la CEPAC.