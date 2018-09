Caigudes que poden passar factura

En tota la planificació d'una colla sempre es treballen relleus en diferents nivells dels castells per tal de tenir diversos castellers en dinàmica d'assaig i que, alhora, puguin executar el castell a plaça si és necessari. Tot i això, però, és ben sabut que hi ha peces més difícils de substituir que altres tant sigui pel seu nivell d'experiència o perquè ocupen una posició de gran dificultat tècnica. En aquestes darreres setmanes tres de les colles candidates a guanyar el Concurs de Castells (Colla Vella, Jove de Tarragona i Castellers de Vilafranca) han vist com una caiguda els causava una baixa en alguna d'aquestes peces de gran importància.

Els que han patit més baixes enguany han estat, sense cap mena de dubte, els Castellers de Vilafranca. La primera lesió destacada va arribar al mes de maig en un intent de 3d8a a Berga i que els va obligar a prescindir d'un quart de castells de nou que acumula una gran veterania. Les primeres setmanes d'agost, a més, van patir dues caigudes que va causar força lesions entre la canalla. Aquest fet va comportar un gran relleu en el pom de dalt dels castells i que, canalla sense gaire experiència prèvia, es veiés en poques setmanes realitzant el 3d10fm o el 2d8sf. Tot i això, en aquest procés els Verds ja van haver de prescindir del gran espadat i, alhora, dels castells de nou amb agulla.

Un cop aquesta canalla anava trobant experiència, els Verds s'han trobat amb un altre entrebanc. La caiguda de la torre neta per Sant Fèlix va provocar una altra baixa destacada, en aquest cas en els pisos superiors dels troncs dels castells i component del pilar. Els Castellers de Vilafranca, per tant, ja han treballat en el relleu, especialment en el 2d8sf. En l'actuació d'aquest passat diumenge a Tarragona ja incorporava la nova sisena, que en altres anys ja ha ocupat aquesta posició i que ha descarregat el 2d8sf al pis de quints en diferents ocasions. De totes maneres, no deixa de ser una baixa sensible també en la dificultat d'ampliar la gamma amb castells amb agulla i el Pd8fm. Per contra els Verds ja han recuperat una de les enxanetes lesionades a l'agost mentre un altre està pendent de les darreres proves mèdiques que li permetin tornar als assajos.

Mentre que pels Verds l' actuació del Primer Diumenge de Festes va ser la prova inicial del relleu a una baixa destacada, la Jove de Tarragona i la Colla Vella van patir altres lesions que els condiciona la preparació pel Concurs. En el cas dels rosats la caiguda del 4d10fm ha provocat una baixa destacada en el pis de terços en els castells sense folre. Aquest, per tant, és un contratemps important en ser una posició que demana d'un gran nivell tècnic; especialment en el 2d8sf. D'aquesta forma, una Colla Vella que parteix com a gran favorita per emportar-se el Concurs de Castells divuit anys més tard s'haurà d'esprémer a assaig per trobar els relleus que donin seguretat als castells de major dificultat.

La Jove de Tarragona, alhora, no ha quedat exempta de lesions i la caiguda del 5d9f ha provocat una baixa al pis de quints de castells de nou i de sisè al 3d10fm. De fet aquest passat diumenge ja van haver de descartar el tres emmanillat a causa d'aquesta baixa, tot i que ja van completar el 3d9f amb el que es preveu que sigui el relleu d'ara a final de temporada. Els liles, a més, ja acumulaven una baixa de la setmana anterior, en aquest cas extracastellera, i que els havia obligat a substituir una peça a quints del 5d9f i el 4d9fa.

D'aquesta forma tres de les quatre colles candidates a guanyar el Concurs es troben amb una dificultat afegida i amb feina obligada a fer a assaig per trobar els relleus necessaris. L'única que no es troba en aquesta situació, per tant, és la Joves de Valls que amb el 2d8sf assolit i el 4d9sf i l'inèdit 3d9sf en cartera, del qual van fer una prova a plaça aquest dissabte a Altafulla, presenten candidatura al Concurs i que, en part, també es poden aprofitar de les baixes de les altres colles.