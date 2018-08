Cal Figarot manté el nivell de gamma extra

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 2d9fm a la diada de Cal Figarot / EFREN GARCIA Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 2d9fm a la diada de Cal Figarot / EFREN GARCIA

Una dinàmica habitual a l'hora de planificar les actuacions castelleres és aparcar per a la segona ronda el principal objectiu de la diada, i començar amb un castell que generi confiança i tregui els nervis. Però de vegades aquesta estratègia no surt com s'espera, com ha estat el cas dels Castellers de Vilafranca avui a la seva diada de Cal Figarot, i aquí és on es demostra l' actitud i la capacitat de superació.



A primera ronda han optat per un tres de nou folrat amb algun canvi, per seguir rodant castellers i començar amb bon peu la diada. Però tot s'ha capgirat quan el pom de dalt s'ha despenjat inesperadament, malgrat l'estabilitat i bona factura de la construcció. Una caiguda que ha comportat que l'actuació s'aturés una estona i la colla fes una avaluació de l'estat d'ànim i físic dels seus castellers. Amb tot, no s'han arronsat i han mantingut l'aposta forta; han vençut els fantasmes i els nervis descarregant el dos de nou amb folre i manilles, amb una feina constant i productiva a manilles, que han aturat tots els moviments que baixaven, i un tronc d'una tècnica que ratlla l'excel·lència. Els verds s'enduen un gamma extra més enguany, però amb un valor afegit, i és que l'han pogut fer després d'una caiguda de tres de nou en forma de despenjament que hauria arronsat a qualsevol colla. Com a segon castell del dia han apostat pel tres de vuit, descartant encabir-hi el pilar a dins, estructura que no ha suposat cap entrebanc pels vilafranquins. A falta d'un tercer castell, han clos la diada amb un pilar de sis que ha servit per sortir de plaça amb seguretat i sense més ensurts.

315x473 Els Castellers de la Vila de Gràcia descarreguen el 3d8 / EFREN GARCIA Els Castellers de la Vila de Gràcia descarreguen el 3d8 / EFREN GARCIA

Els Castellers de la Vila de Gràcia, en un mes clau amb la vista posada en la seva festa major, han optat per rodar les estructures bàsiques de vuit a Vilafranca. El dos de set a primera ronda no ha comportat cap dificultat pels graciencs, que l'han descarregat sense problemes per encarar sense nervis la segona ronda. El tres de vuit que han alçat a continuació ha servit per guanyar confiança en la construcció, fet amb delicadesa i suavitat per mostrar la feina feta a assaig amb aquesta estructura, i això ha comportat que s'allargués més del desitjable i s'obrís lleugerament pels pisos inferiors. El quatre de vuit ha posat el punt i final a les rondes de castells, que els graciencs han descarregat sense excessives dificultats malgrat alguns desajustos de mides. Amb la seva festa major marcada en vermell al calendari, el nivell dels blaus i el domini de les estructures de vuit que mostren a plaça, els posa en una situació avantatjosa per apujar un pis més els seus castells properament i recuperar els galons de nou un any més.

315x500 Els Tirallongues de Manresa descarreguen el seu cinquè 4d8 d'enguany / EFREN GARCIA Els Tirallongues de Manresa descarreguen el seu cinquè 4d8 d'enguany / EFREN GARCIA

Una de les colles amb més projecció els últims anys és la dels Tirallongues de Manresa, que han trencat el seu sostre amb els castells de vuit i mantenen un bon ritme de treball per seguir creixent. Avui, a Vilafranca, els ratllats s'han vestit de gala per mostrar les seves millors cartes i no s'han fet esperar, descarregant el seu cinquè quatre de vuit a primera ronda. Malgrat portar-ne cinc enguany, és el seu sostre d'aquesta temporada, de moment, i cal una dosi extra de concentració. Una feina constant del tronc per no perdre les mides del castell ha fet que a la descarregada hagués de treballar un punt més a causa del cansament i la durada de l'estructura, però els manresans l'han pogut dur a bon port i amb molt bones sensacions. A segona ronda han descarregat, amb agilitat, un insòlit cinc de set amb agulla, que malgrat no ser una estructura gaire habitual en el món casteller, els Tirallongues han anat sovintejant els últims anys, i els aportaria uns punts de més per aconseguir la millor actuació d'aquesta temporada. El dos de set descarregat a tercera ronda, ben treballat, ha posat la cirereta a la millor diada dels manresans enguany i posen així la directa cap a un segon tram de temporada amb cites tan importants com el Concurs de Castells de Tarragona en el qual hi prendran part, presumiblement, a la jornada de dissabte.



Un cop resolta la ronda de pilars, amb reivindació pels presos polítics per part dels Castellers de Vilafranca, les tres colles han aprofitat, com ve sent habitual en aquesta cita, per assajar algunes construccions de cara a les properes cites del mes amb l'ajuda de les altres colles. Els verds han pogut bastir els primers pisos d'un possible quatre de deu amb folre i manilles, que han alçat fins a quints, mentre que els Castellers de la Vila de Gràcia han aprofitat per alçar fins a sisens el quatre de nou folrat. Els Tirallongues de Manresa han optat per ampliar horitzons provant el folre del dos de vuit, amb la imatge inusual al folre de membres d'una altra colla, la dels Castellers de Vilafranca, que s'han prestat a guiar-los i ajudar-los durant aquestes primeres passes cap als castells folrats.



Castellers de Vilafranca: i 3d9f, 2d9fm, 3d8, P6, 6 P4

Castellers de la Vila de Gràcia: 2d7, 3d8, 4d8, Vano de 5

Tirallongues de Manresa: 4d8, 5d7a, 2d7, 2 P5