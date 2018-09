Cartell de luxe a Lleida, però pensant en el Concurs

Aquest diumenge Lleida acull l'actuació de Sant Miquel amb un cartell de primer nivell: Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, Capgrossos de Mataró i Castellers de Lleida. Tot i això, ho fa amb un gran condicionant, la proximitat del Concurs de Castells, que farà que especialment les colles vallenques vagin amb una marxa menys per no córrer riscos.

A més de la proximitat del Concurs, la Colla Vella ha hagut de fer una feina extra als assajos per cobrir una baixa destacada de troncs. Aquest treball ha anat més aviat a trobar les solucions en castells com el 3d10fm, el 4d10fm, el 4d9sf i el 2d8sf, cosa que no els permet arribar a Lleida amb garanties en castells com el 5d9f o el 4d9fa. D'aquesta manera, els rosats difícilment portaran un castell superior al 3d9f i completaran l'actuació amb el 4d9f i un castell de la gamma alta de vuit.

La Joves de Valls tampoc correrà riscos a Lleida, on no portarà castells que volen completar al Concurs. En el 2d8sf, a més, també estan treballant per recuperar la confiança de la canalla després de l'intent desmuntat a la Mercè. Els vermells, per tant, tindran la tripleta màgica com a programa per a aquest diumenge i ho volen arrodonir amb algun pilar de mèrit.

Els Capgrossos de Mataró, en canvi, arriben a Lleida amb alguna feina pendent per encarar el Concurs amb garanties. Algunes baixes que han tingut en aquest inici de segon tram no els han permès portar el 2d8f i el 5d8, dos castells que esperen pujar un pis a la cita tarragonina. És per això que els de la camisa blava els volen portar en les dues actuacions que tenen aquest cap de setmana: dissabte al Prat del Llobregat i diumenge a Lleida. En totes dues actuacions, a més, volen completar la mateixa actuació amb el 3d9f com a millor castell, que tampoc han portat a plaça des de la tornada de les vacances.

La colla que possiblement anirà amb el seu programa més ambiciós són els Castellers de Lleida. Amb el 4d8 i el 2d7 com a millors castells completats enguany, els de la colla bordeus podrien portar el primer 2d8f de la temporada, que van descarregar per últim cop el 2012 i van carregar el 2014. Per la seva banda, el 3d8 sembla que encara trigarà alguna setmana més a sortir a plaça i s'acabaran decantant per un castell de la gamma alta de set.