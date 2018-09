Els Castellers de l'Alt Maresme pugen dos esglaons de cop

260x366 Els Castellers de l'Alt Maresme descarreguen el dos de set en el seu primer intent a plaça / CASTELLERS DE L'ALT MARESME Els Castellers de l'Alt Maresme descarreguen el dos de set en el seu primer intent a plaça / CASTELLERS DE L'ALT MARESME

Amb només quatre anys d'experiència i una vintena de castells de la gamma alta de set a les espatlles, els Castellers de l'Alt Maresme han segellat aquest cap de setmana un dels passos més importants en el camí cap als vuit pisos. Els Maduixots han descarregat el dos de set i ho han fet en el seu primer intent a plaça, una fita del tot excepcional. L'estrena no ha arribat sola, ja que la colla va aprofitar la diada de la festa major de Calella per dur a plaça també el primer set de set del seu historial.



Ja en el seu primer any d'activitat, els Castellers de l'Alt Maresme van aconseguir dominar tota la gamma de castells de sis pisos, a excepció de nou, i van descarregar el primer quatre de set. El tres arribaria el 2015 juntament amb el primer castell de la gamma alta. L'any 2016 els va servir per ampliar gamma, van descarregar per primer cop el tres de set amb agulla i van apuntar-se el cinc de set. Després d'una temporada de consolidació en aquest nivell, els Maduixots han tornat a la càrrega enguany per completar el dos de set, una construcció de gran dificultat tècnica considerada d'un nivell similar al dels castells de vuit pisos.



Dissabte van iniciar la seva actuació amb l'estructura més valuosa assolida fins al moment, el cinc de set. Amb el llistó ben alt, van buscar el seu primer set i encara els van quedar forces per bastir en tercera ronda el dos de set. Van segellar la millor exhibició del seu historial. Van compartir plaça amb els Minyons de Terrassa i amb els Xics de Granollers. Els egarencs van completar el cinc de vuit i el dos folrat, a banda del quatre de vuit, mentre que els Xics van tenir en el cinc de set la seva millor construcció.



L'èxit dels del Maresme arriba tot just a una setmana de la seva primera participació en el Concurs de Castells. Tot i que els de la camisa vermella no han quedat englobats en el grup dels caps de sèrie de la primera edició del certamen, el resultat obtingut aquest dissabte els empeny a la lluita per les primeres posicions a Torredembarra.



Castellers de l'Alt Maresme: P4cam, 5d7, 7d7, 2d7, V5, 4 P4

Minyons de Terrassa: P4cam, 5d8, 2d8f, 4d8, P6, 3 P4

Xics de Granollers: P4cam, 4d7, 5d7, 3d7, 3 P4