Els Castellers de Badalona, sense local ni solucions a curt termini

Per a totes les colles, un dels elements imprescindibles per a la pràctica castellera és trobar un local per poder assajar. Hi ha colles que en tenen un en propietat, d'altres cedits per l'ajuntament i també de col·laboració amb altres entitats. Malauradament, els Castellers de Badalona no disposen actualment de cap de les tres opcions. Al novembre van rebre la notificació que havien de deixar el local on assajaven, Can Peixau, ja que enderroquen l'edifici. Des de llavors els Micacos assagen a la plaça de la Vila, tot i que continuen buscant un espai cobert que tingui les condicions necessàries per a la pràctica castellera.

La principal via que tenen els badalonins és la cessió d'un espai per part de l'Ajuntament. Fins al moment l'única opció que han rebut és el permís per assajar en un mercat municipal (Mercat Maignon), tot i que aquest fa vuit anys que està abandonat a l'espera que se'n faci la remodelació. Ara mateix s'estan duent a terme les primeres obres de pavimentació, però l'edifici no compta amb instal·lació elèctrica ni d'aigua. És per això que continuen esperant una solució millor per aposentar-se.

La situació tampoc és nova per als badalonins, ja que el 2010 van haver d'abandonar l'escola on assajaven. És per això que la seva presidenta, Marina Domingo, denuncia que mai han rebut res per part de l'Ajuntament. Tenen moltes dificultats per poder assajar en alguna altra escola (per problemes d'horaris i alçària) i pavellons, ja que molts estan ocupats per equips de bàsquet.

Els problemes, a més, s'acumulen en dies que plou. Aquest mateix dimarts van poder aconseguir assajar en una escola i divendres passat es van haver de traslladar fins al local dels Castellers de Montcada i Reixac.

Setmana rere setmana la junta de la colla està trobant-se amb personalitats polítiques de l'Ajuntament i fins i tot van poder portar la seva situació a un ple municipal. Tot i això, els Micacos segueixen repensant dia a dia noves alternatives per poder trobar un espai on poder assajar.