Els Castellers de Barcelona viatgen a Londres

Els Castellers de Barcelona volaran aquest dijous i aquest divendres cap a la capital de la Gran Bretanya, Londres, on han estat convidats a actuar per la colla amfitriona, els Castellers of London. La colla anglesa, fundada l’any 2015 i que vesteix de vermell com els barcelonins, acull cada any colles catalanes per actuar al seu país.

Enguany, la diada se celebrarà en el marc de St Margarets Fair, a St Margarets, un nucli situat als afores del municipi de Twickenham. A la fira s’hi faran concerts en directe, hi haurà competicions esportives, parades amb menjars típics de la zona i jocs infantils, entre d’altres, i tindrà lloc aquest dissabte, 7 de juliol, durant tot el dia. A les 14.00 h, els Castellers de Barcelona i els Castellers of London faran una actuació a la zona principal de la fira, al parc Moormead.

Els Castellers de Barcelona, a més de l’actuació i de conèixer la ciutat de Londres, divendres al vespre faran un assaig conjunt amb els Castellers of London al Guy’s Hospital. Prèviament, els barcelonins tenen previst fer un pilar al davant del City Hall de la capital per donar les gràcies a la ciutat per la rebuda.

És la primera vegada que la colla degana de la ciutat de Barcelona (que desplaçarà prop de 115 persones) viatja a la Gran Bretanya, i és per això que, a les portes del seu 50è aniversari (2019), és un moment important i una gran experiència. El viatge d'aquest cap de setmana a Londres se suma als altres que han fet els barcelonins a ciutats com Nuremberg, Frankfurt, Anvers, Zuric o Marsella.