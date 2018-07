Els Castellers de Sabadell enceten el projecte 'Fem pinya amb els joves'

Els castells han estat reconeguts arreu del món tant per la seva espectacularitat plàstica com per la transmissió de valors socials. Precisament és en aquest últim aspecte en el qual volen incidir els Castellers de Sabadell entre els joves estudiants de la ciutat i en les competències d'àmbit social, emocional, cognitiu i de desenvolupament personal. D'aquesta forma diversos membres de la colla realitzaran a partir del curs que ve diversos tallers en els instituts i que tindran com a colofó final una trobada de les colles castelleres al desembre.

El projecte neix d'una proposta dels mateixos Saballuts a l'Ajuntament a través dels pressupostos participatius 'Construint Ciutat 2018', per tant és un projecte que en part està subvencionat. Alhora el projecte ja ha començat a fer les primeres passes en els cinc espais joves de la ciutat. En aquests, però, tal com detalla el responsable del projecte, Ricard Burguès, "hem fet una sèrie d'activitats buscant el contacte físic i el treball en equip" que van desembocar en la trobada del passat divendres on ja es van fer algunes proves de pinyes.



En el cas dels instituts, però, Burguès destaca que el context és força diferent perquè a més ja els coneixen després de realitzar diversos tallers durant l'any. En el cas del projecte "fem pinya amb els joves" els Saballuts volen arribar als 13 instituts de la ciutat. De moment Burguès detalla que a tots els ha interessat el projecte i ja n'hi ha 6 que han confirmat la seva participació.



Els de la camisa verda han ideat una unitat didàctica en horari escolar en el qual, a més de la teoria i pràctica castellera, s'incideix en "la part de valors, competències, integració social i de gènere" tal com explica Burguès. En total diversos membres de la colla realitzaran 4 sessions a cada institut que en total repercutiran en unes 700 hores de treball que tindran el seu punt final en la trobada castellera al desembre.

De la mateixa forma el projecte es complementa amb una visita al Castelloscopi ideat pels Castellers del Poble Sec i que s'instal·larà al Gremi de Fabricants de Sabadell. Finalment també es farà un reportatge de gran format amb els enregistraments dels propis castellers i de la productora Crator Produccions.