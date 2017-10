Els Castellers de Sant Cugat completen la feina

260x366 Els Castellers de Sant Cugat descarreguen per primer cop el 3d9f / CASTELLERS DE SANT CUGAT Els Castellers de Sant Cugat descarreguen per primer cop el 3d9f / CASTELLERS DE SANT CUGAT

Només una setmana després que coronessin el primer tres de nou amb folre de la seva història, els Castellers de Sant Cugat han completat els deures descarregant aquesta estructura per primer cop. La formació del Vallès Occidental ha descarregat el castell de nou pisos en la primera ronda de la Diada de Tardor.

Després de desmuntar-ne un peu, han fet sonar les gralles amb total decisió. El tres s'ha alçat sense complicacions, mantenint una mida i un ritme molt correctes fins a l'aleta, i això ha fet que el descens arribés amb plenitud de condicions. Després d'aturar una petita sotragada amb l'entrada del pis de dosos i de dibuixar una magnífica aleta, els Gausacs s'han preparat per a un descens vital. L'estructura s'ha estirat de mides per la part baixa però la serenor dels castellers de la camisa verda ha fet possible la més gran de les celebracions dels de Sant Cugat.



Una imatge que va despertar expectació la setmana passada al pla de la Seu i que ha tornat a centrar gran part de les mirades d'aficionats i castellers avui a Sant Cugat ha estat la d' una castellera que ha parat l'estructura al pis de segons, una fita excepcional i que fins ara no s'havia donat mai.



Els pilars d'inici de l'actuació han mostrat pancartes de celebració per la proclamació de la República Catalana. En la segona ronda la colla local ha assolit el quart cinc de vuit de la seva temporada i ha arrodonit la millor actuació del seu historial amb el dos de vuit folrat. L'actuació també ha tingut una construcció de gamma extra, el dos de nou amb folre i manilles, gràcies als Castellers de Vilafranca, que també s'han apuntat el tres de nou folrat en el primer torn. Els verds han completat la primera torre emmanillada que s'alça a Sant Cugat però han patit una aparatosa caiguda en la tercera ronda quan provaven el quatre de nou folrat. Just després de l'aleta, l'acotxador i l'enxaneta del castell s'han despenjat sols, i això ha obligat a aturar l'actuació. Els Castellers de Sabadell han pogut descarregar el quatre de vuit i el dos de set.