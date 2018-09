Els Castellers de Sant Cugat organitzaran un taller de castells a la presó de Lledoners

Aquest any els Castellers de Sant Cugat han deixat de comptar amb un dels seus castellers, Raül Romeva. Al març va entrar a la presó d'Estremera i, més tard, va ser desplaçat a Lledoners juntament amb Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Des dels Gausacs, per tant, hi havia un desig de retrobar-se amb Romeva i la manera que han trobat és la d'organitzar, aquest dijous, un taller de castells a la presó de Lledoners.

La possibilitat de celebrar aquest taller ha arribat gràcies al fet que Raül Romeva, igual que la resta d'interns de la presó de Lledoners, pot proposar tallers. A partir d'aquí l'educadora de l'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència es va posar en contacte amb els Castellers de Sant Cugat, que van acceptar ràpidament la proposta. Els Gausacs, però, han hagut de limitar la participació en el taller a 40 persones, tal com els va ordenar el centre penitenciari. La presidenta de la colla, Gemma Aristoy, detalla que precisament el més difícil ha sigut escollir quines persones es desplaçaven a la presó, ja que la llista inicial era molt més llarga.

El taller que desenvoluparan constarà, inicialment, d'una projecció històrica dels castells i dels valors que transmet per, més tard, completar una part pràctica. Una de les incògnites que tenen des de la colla, però, és saber quants interns participaran en el taller, cosa que els dificulta detallar què podran fer.