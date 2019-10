Els Castellers de Sants confirmen el seu retorn

Les manifestacions i les diferents reaccions de condemna davant la sentència publicada dilluns contra l’antiga cúpula del Govern han marcat un cap de setmana casteller de sensacions diverses. Al voltant d’una desena d’actuacions han estat suspeses i el nivell de les que s'han fet s’ha vist clarament afectat per la baixa participació i la manca d’assajos productius.

Diumenge a les rotllanes castelleres, entre torre i torre, s’hi repassava l’actualitat, les manifestacions i els aldarulls, A les xarxes socials, l’opinió sobre si s’havien d’haver anul·lat totes les exhibicions estava absolutament dividida. Però la millor notícia es produïa precisament a Barcelona, on els Castellers de Sants posaven fi a la seva travessia pel desert al descarregar el seu primer castell de nou pisos de la temporada, el quatre folrat.

Per als borinots l’actuació celebrada a la plaça Bonet i Muixí suposava la cita més important de la temporada. La colla ha aconseguit mantenir un gruix de camises molt respectable durant tot l’any malgrat que els resultats, fins ara, mai han estat de la seva banda. Conscients del seu potencial han fet gala del lema "Feina de formiga, força d’elefant" per anar solidificant durant tot el curs els fonaments del seu ressorgir.

A plaça han exhibit un tres de vuit de postal i han demostrat que no han oblidat com es fan els grans castells a l’hora d’encarar el quatre de nou. Encapçalats per una canalla ben valenta, l’han dominat fins a l’aleta, però han hagut d’asserenar els ànims en el descens. L’ovació ha estat destacada, perquè la colla no completava aquesta construcció des de la diada de la Mercè de l’any passat. La inèrcia, però, no ha estat suficient per afegir-hi el dos de vuit folrat: han coronat la torre, però, quan començaven el descens, els nervis s’han multiplicat de manera exponencial i l’estructura ha acabat cedint per la part alta.

Els Minyons de Terrassa han rubricat sense gaires complicacions tres castells que enguany alcen fins i tot amb els ulls embenats –el tres de nou amb folre, el dos folrat i el cinc de vuit– mentre que els Capgrossos de Mataró han sumat el cinc de vuit a les dues construccions bàsiques d’aquest nivell. Les dues colles convidades han apostat pels grans espadats, els egarencs pel de set i el mataronins pel de sis pisos.

Si a un costat de la ciutat el resultat ha estat destacable, a l’altre, els Castellers de la Sagrada Família s’han vist obligats a actuar sols davant la renúncia dels Sagals d’Osona, dels Castellers de Sant Cugat i dels Castellers de Vila-seca. Els barcelonins han desmuntat el quatre de vuit en segona ronda i han acabat completant fins a cinc construccions entre castells de set i de sis pisos.

Avui els Castellers de l’Alt Maresme han mantingut el ritme al descarregar tres castells de la gamma alta de set. Els Salats de Súria han completat el seu primer quatre de sis amb agulla de la temporada i els Castellers de Gavà el primer cinc de sis. Els Al·lots de Llevant van consolidar dissabte l’esprint de final de temporada a Lleida, on van completar el seu primer tres de set amb agulla del curs.

La jornada de dissabte ha sigut, sense cap mena de dubte, la més afectada d'aquest cap de setmana per les anul·lacions. A Tarragona, els Xiquets i la Colla Jove van anul·lar les seves respectives actuacions, i els del Serrallo van suspendre els actes de final de temporada. Molins de Rei, Gavà i Olot també van veure com les seves actuacions es desconvocaven. Diumenge ha sigut el torn, per exemple, d’actuacions com la de la festa major de Banyoles.