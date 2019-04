Els Castellers de la Vila de Gràcia impulsen una beca per a la recerca de lesions medul·lars i cervicals

Els Castellers de la Vila de Gràcia presenten aquesta temporada una iniciativa per a la prevenció de lesions medul·lars i cervicals, tant en el món casteller com en altres àmbits. La Beca Mike Lane - CVG ret homenatge a qui va ser casteller actiu i pare de canalla. L'agost del 2013 va patir un accident que el va deixar tetraplègic i el gener del 2017 va morir.

La colla gracienca ja havia decidit en assemblea donar 5.000 € anuals al Mike per a les despeses hospitalàries. Un cop va morir, però, es van plantejar on destinar aquests diners. Van decidir invertir-los a la investigació científica i van oferir una beca a projectes per a l'estudi de lesions medul·lars i cervicals.

Es tracta d'una beca oberta a estudis no exclusivament castellers, ja que, tal com detalla Oriol Francolí, responsable de la beca, "ens van advertir que seria molt difícil que algú presentés un estudi sobre lesions castelleres". Fins ara ja s'han distribuït les bases de la beca a hospitals com l'Institut Guttmann, escoles universitàries, el Biocat..., que poden presentar els projectes fins al 22 de maig. A finals de juliol un tribunal, format per Dani Castillo (director mèdic i científic de la coordinadora), Jaume Rosset (exdirector mèdic i científic de la coordinadora), un metge de la Guttmann, la dona del Mike i el mateix Oriol Francolí decidiran el projecte guanyador.

Aquest any l'aportació serà de 10.000 €, ja que s'hi inclouen els 5.000 € de l'any anterior. De cara al 2020, però, la intenció dels Castellers de la Vila de Gràcia és obrir una campanya de micromecenatge perquè colles, entitats i particulars hi puguin fer aportacions econòmiques. Els diversos objectius de la beca són, tal com explica Francolí, que les colles se la facin seva, que tingui un recorregut llarg i que acabi havent-hi uns resultats científics.