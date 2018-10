Els Castellers de Vilafranca obren una campanya de micromecenatge per crear una escultura de la td8sf

Els últims tres anys, els Castellers de Vilafranca estan remodelant la seu social, Cal Figarot, per fer-la més accessible al volum de visitants que cada dia rep la colla i per adaptar-la a l'activitat castellera que hi ha habitualment. Un projecte que culminarà amb la creació d'una escultura a l'entrada. Es tracta de l'escultura d'una torre de vuit de mida real, la qual van ser els primers en la història a descarregar durant la diada de Tots Sants del 2010.

Per això els verds han obert una campanya de micromecenatge per finançar l’escultura, amb la qual pretenen recaptar fins a 20.000 €. S'hi poden fer aportacions des de 10 € fins a 6.000 € per a grans empreses. L’última fase del projecte de remodelació s’inaugurarà el 17 de novembre, amb l’escultura que presidirà l’entrada inclosa.

L'escultura de la td8sf estarà feta per Rovellart, una empresa que treballa amb ferro recuperat, majoritàriament amb cèrcols d'antigues botes de vi per donar-los una segona vida.