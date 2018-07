Els Castellers de Vilafranca estrenen la primera plaça de nou al País Basc

260x366 Els Castellers de Vilafranca completen el 3d9f a terres basques i estrenen una nova plaça de nou / CASTELLERS DE VILAFRANCA Els Castellers de Vilafranca completen el 3d9f a terres basques i estrenen una nova plaça de nou / CASTELLERS DE VILAFRANCA

Que els Castellers de Vilafranca renunciessin a prendre part en la diada de les Cultures d'Altafulla per viatjar al País Basc no volia dir que la seva agenda quedés alleugerida. L'expedició penedesenca ha estat força exigent ja que el programa preveia cinc actuacions en només tres dies i en quatre d'elles hi han alçat com a mínim dues construccions de vuit pisos. El millor resultat del viatge va arribar dissabte a Orio, on l'escalf del públic va fer possible la consecució del primer tres de nou folrat que veu el País Basc. Ja desgastats pel viatge, no van poder repetir l'èxit a Sant Sebastià, on d'entrada havien previst cremar tota la pólvora.



Alegia, Errenteria, Orio, Sant Sebastià i Elizondo han gaudit aquest cap de setmana de la màgia de les torres humanes dels Castellers de Vilafranca. La formació penedesenca va iniciar el seu viatge divendres, fent una primera aturada a la festa major d'Alegia després de més de set hores de viatge. La seva actuació va començar amb dos pilars de cinc en els quals s'hi van mostrar pancartes reclamant la llibertat dels presos polítics, una tònica que es repetiria durant tot el cap de setmana. Allà hi van completar dos castells de la gamma alta de set, el cinc i el quatre amb el pilar, i tres construccions de vuit pisos, els bàsics tres i quatre i el dos folrat.



Dissabte va ser la jornada més complerta ja que van encarar tres actuacions consecutives. A Errenteria van repetir les construccions a excepció del dos folrat, que van substituir pel de set pisos. En canvi, a Orio l'exhibició va ser majúscula i van aprofitar la bona acollida del públic per atacar el primer castell de nou pisos que veu el País Basc. Van prendre mides amb el dos de vuit amb folre i van decidir-se pel tres de nou en el segon torn. Van arrodonir la seva actuació amb un tres de set aixecat per sota que va ser molt aplaudit. L'estrena, la tercera dels ‘verds’ en el que va de temporada, converteix Orio en la primera plaça de nou pisos de tot Euskadi. Si bé es preveia que Sant Sebastià esdevingués l'escenari més important, finalment no va ser possible repetir el castell de nou pisos i es va acabar optant per la tripleta de castells de vuit.

Ja diumenge, amb la ressaca del viatge i cansats per l'elevat nombre de castells, una vintena en total, els Castellers de Vilafranca van descarregar a Elizondo el dos de set com a millor construcció. La van saber acompanyar de tres castells de la gamma alta de set, el cinc i el tres i el quatre amb agulla.

Alegia: 2 P5, 5d7, 3d8, 2d8f, 4d8, 4d7a, 2 P5, 4 P4, P5b

Errenteria: 2 P5, 5d7, 2d7, 4d7a, 4d8, 3d8, 4 P4

Orio: 2d8f, 3d9f, 3d7xs, 2 P5, 2 P4

Sant Sebastià: 2d8f, 4d8, 3d8, 2 P5

Elizondo: 5d7, 4d7a, 2d7, 3d7a, 4 P4