Els Castellers del Prat es pengen els galons en el seu quart aniversari

Els Castellers del Prat de Llobregat celebren el seu quart aniversari completant per primer cop una construcció de set pisos. Els ‘pota blava’ han aprofitat la seva quarta diada per provar per primer cop el tres de set. El castell ha arribat a la primera ronda i tot i mostrar-se dinàmic, ha mantingut la serenor i no ha arribat a patir en cap moment.

Quatre anys després de la seva fundació, els Castellers del Prat de Llobregat han aconseguit trencar el seu sostre tècnic i plantar-se per primer cop en els set pisos. Han optat per estrenar-se en aquest nivell amb l'estructura del tres, un fet molt poc habitual ja que les colles acostumen a fer el pas amb el quatre, un castell de menor exigència tècnica. En un assaig sense precedents, els del Baix Llobregat ja van col·locar-hi l'acotxador al tres de set divendres i és per això que s'han decidit a atacar la construcció en la primera ronda de la diada. Fins ara, la colla mai havia provat cap castell de set pisos en una diada oficial i per tant la seva consecució arriba en el primer intent a plaça.

Han arrodonit una diada històrica amb el quatre de sis amb agulla i el tercer cinc de sis del seu historial. En un emotiu missatge al seu perfil de Twitter, han volgut agrair l'ajuda rebuda pels Castellers de Sant Adrià, els Castellers de Castelldefels, la Jove de l'Hospitalet i els Encantats de Begues.