El Catllar i l'Arboç, de màxims per aplanar el camí per Sant Fèlix

S'acosta Sant Fèlix i això vol dir que les colles intenten esprémer-se al màxim per tal d'arribar a la plaça de la Vila de Vilafranca amb bona part de la feina feta. Tot plegat, evidentment, amb la convicció que a la diada del 30 d'agost hi participaran les quatre colles previstes; tot i que a hores d'ara encara no s'ha signat el conveni amb contractació de les colles a causa d'un nou capítol en el conflicte per a la cessió dels drets d'imatge, per al qual encara no s'ha arribat a un acord. Aquest fet, per tant, converteix les actuacions de festa major del Catllar i l'Arboç en dues cites en les quals les colles intentaran superar noves barreres aquesta temporada. De totes maneres, l'actuació de l'Arboç, diumenge, pot anar condicionada pels resultats del dia abans al Catllar. En les dues localitats, però, hi seran la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Jove de Tarragona i els Castellers de Vilafranca, que de ben segur auguren un bon espectacle.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls es marca, com un dels grans objectius del cap de setmana, estrenar el 2d8sf. Els rosats ja el tenen a punt i aquesta setmana l'han tornat a completar a l'assaig, i ja és la quarta vegada que ho fan enguany. Aquest té força números d'aparèixer dissabte, ja que és una plaça per la qual han aposat fort últimament, i també per no haver-se d'esperar a una altra actuació. Al Catllar també es preveu que vulguin tornar a portar el 4d9fp, després de completar-lo per últim i únic cop aquesta temporada en la diada de Firagost. A partir d'aquí els vallencs jugaran amb els castells de gamma extra que ja s'han anotat aquesta temporada, entre els quals, de ben segur, tindrà un paper destacat el 5d9f. Els del Portal Nou també volen fer el seu primer pd8fm de la temporada entre aquestes dues actuacions, tot i que caldrà veure per quina acaben apostant.

La Colla Jove dels Xiquets de Tarragona va sortir eufòrica de Sant Magí i amb crits d'"un pis més" després de descarregar tant el 3d9f com el pd7f. El cap de colla, Gorka Bertran, va fer una crida als seus castellers per ser molts a l'assaig. Des de la colla indiquen que les proves d'aquest dimecres van ser molt bones i continuen confiant que el 3d10fm i el pd8fm arribin aquest cap de setmana a plaça, així com el 4d9fa que van acabar descartant per Sant Magí. En el cas del castell de 10, si ho fes, seria al Catllar, una plaça especialment petita i amb força desnivells. L'equip tècnic, però, ha anat a mesurar la plaça i assegura que hi ha prou espai. El gran dubte és saber com poden solucionar els desnivells, així com avaluar quins perills tindria una caiguda d'aquest castell tenint en compte que les parets estan molt a prop i que en un peu de castell de 10 sempre hi ha un cert moviment quan cau el castell. A partir d'aquí, i en una fórmula semblant a la de la Colla Vella, els tarragonins voldran jugar amb els gammes extres completats enguany, tot i que, especialment a l'Arboç, també podrien incloure algun castell bàsic de 9.

Els Castellers de Vilafranca, a diferència de les altres dues colles, marquen els seus objectius més ambiciosos de cara a l'actuació de l'Arboç. És per això que ja han fet una crida als seus castellers per poder descarregar el 3d10fm en aquesta localitat, com ja van fer en el 2016 i el 2017. A Cal Figarot, a més, també s'han intensificat les proves del 3d9fa, un castell que podrien portar també a l'Arboç. D'altra banda, els verds volen completar els dos dies la td9fm, que en el cas del Catllar aniria acompanyada del 3d9f i segurament del 4d9f. L'assalt al primer pd8fm en principi ja arribaria per Sant Fèlix i, per tant, tancarien les dues actuacions amb el pd7f.

En l'actuació de diumenge també hi participarà la colla local, els Minyons de l'Arboç. Els vermells porten un any complicat, amb força baixes de tronc, i encara no han pogut estrenar cap castell de set. Per la seva festa major, però, volen repetir l'actuació de l'any passat amb el 3d7, el 4d7, el 2d6 i el pilar de cinc.