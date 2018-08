El Catllar i l’Arboç, els últims passos abans de Sant Fèlix

Quan falta menys d'una setmana per a l'actuació de Sant Fèlix, tres de les colles més potents del país tenen dos compromisos de gran exigència. Les actuacions de la festa major del Catllar i l'Arboç són d'aquelles que es desenvolupen en places petites, amb tradició castellera i que ofereixen un frec a frec entre les colles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls voldrà seguir amb el nivell espectacular que estan oferint aquest any, els Castellers de Vilafranca tornar a tenir unes actuacions plenes de gammes extres i la Jove de Tarragona refer-se del Sant Magí amb un nou programa de màxims.

La Colla Vella segueix acumulant èxits actuació rere actuació; la darrera la del 70è aniversari dels Verds. És per això que el programa dels rosats per al Catllar i l'Arboç serà novament de màxims. El seu cap de colla, Albert Martínez, declara que "hem d'anar jugant amb cinc castells (4d9f, 3d9f, 9d8, 5d9f i 4d9fa) i tenir els nets a punt per si hi ha opcions de tirar-los". Després de descarregar el 2d8sf dissabte passat a Vilafranca, per tant, el 4d9sf es presenta com un castell més que probable per a aquest cap de setmana i que seria el primer de l'any. Una altra estrena que podria arribar és la del Pd8fm, que Martínez assegura que van estar a punt de treure per la Bisbal. Tot i això, creu farà falta veure com evoluciona la diada per decidir si tirar-lo o no, a banda que troba que és un castell que demana tranquil·litat.

Pel que fa als Castellers de Vilafranca, arriben al tram final d'agost força castigats per les baixes que acumulen de canalla després de les darreres caigudes. De totes maneres, a falta de l'últim assaig, el 3d10fm es torna a presentar com un objectiu de cara a l'Arboç. El castell que està assegurat tant per a dissabte com diumenge és el 2d9fm, mentre que també treballen per poder-hi portar el 5d9f o 3d9fa. Sobre aquests, però, Toni Bach, cap de colla dels Verds, manifesta que "la reflexió d'ara és que et quedaries sense gaire efectius de canalla si passés alguna cosa en una caiguda", cosa que complica la decisió de quin castell han de portar. Finalment els canvis en la canalla sí que obliguen els vilafranquins a rebaixar pretensions en la ronda de pilars, tot i que sí que podrien fer el de sis.

Tot i les dues caigudes de Sant Magí, la Jove de Tarragona manté els objectius que tenia fixats. El de més envergadura és el 4d9fa que volen fer al Catllar. El cap de colla dels liles, Aleix Bordas, considera que "aquest cap de setmana, més que oferir gamma, el que volem és mantenir el nivell". És per això que, a més del quatre amb agulla, la resta de castells que portaran a plaça aquest cap de setmana són els que formaven part del programa de Sant Magí: 9d8, 2d9fm, 5d9f i Pd8fm. D'entre tots aquests castells Bordas assegura que "al Catllar ens agradaria fer la màxima actuació possible", mentre que a l'Arboç molt possiblement hi faran el 9d8.

A l'actuació de diumenge també hi participa la colla local, els Castellers de l'Arboç. De moment aquest any sumen tres castells de set en una temporada en què el seu cap de colla, Joel Alcalde, explica que estan "construint una petita base". Aquest cap de setmana, però, volen ajuntar els dos castells de set assolits, 3d7 i 4d7, i sumar-hi el 2d6. A més, també acabarien amb el pilar de cinc, el primer de l'any.