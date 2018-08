El Catllar fa pujar la temperatura de l'estiu casteller

260x366 La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'apunta el primer 4d9 sense folre de la temporada / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'apunta el primer 4d9 sense folre de la temporada / COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

260x366 La Jove de Tarragona descarrega el primer 4d9fa del seu historial al Catllar / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA La Jove de Tarragona descarrega el primer 4d9fa del seu historial al Catllar / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

La primera cita important del cap de setmana, la festa major del Catllar, ha mostrat un nivell espectacular. Ningú no hauria imaginat que dues de les tres colles del cartell es troben a les portes de la Diada de Sant Fèlix. Un any més, les formacions ho han donat tot, i han aparcat la possible especulació en benefici de l'espectacle. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha tornat a aprofitar el moment per estrenar una de les estructures de més nivell, el primer quatre de nou sense folre de l'any. El moment dolç dels vallencs sembla no tenir límit i es plantaran a la plaça de la Vila amb tres dels seus quatre asos en joc. La Colla Jove Xiquets de Tarragona s'ha refet de les caigudes de la diada de Sant Magí per descarregar el primer quatre de nou amb folre i agulla del seu historial i els Castellers de Vilafranca han seguit amb el seu ritme de treball amb la mirada posada en els deu pisos.



Si bé el secretisme en el seu programa és una de les característiques més clàssiques de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, el seu ventall segueix sent dels més amplis del panorama i això els permet gestionar la temporada en funció de les característiques de cada actuació. A ningú li passa per alt que a cada una de les grans cites del calendari han anat estrenant alguna estructura. Reeixides construccions com el cinc de nou amb folre, el quatre amb el pilar, el tres de deu amb folre i manilles i el dos de vuit net, aquest cap de setmana li tocava el torn al quatre de nou sense folre. El castell total ha arribat després que descarreguessin el quart quatre de nou amb folre i pilar de la temporada. Han buscat la perfecció a l'hora de quadrar l'estructura i això els ha dut a desmuntar-ne el peu en dues ocasions. El quatre s'ha alçat en el tercer intent, el més incòmode pels castellers, però l'experiència val un imperi i la Vella avui ha confirmat el seu millor estat de forma. Instants abans de l'aleta s'ha tensat per la part mitjana i els problemes encara s'han agreujat en desquadrar-se durant el descens. Res no ha pogut amb els 'rosats', que l'han dut a bon port a menys d'una setmana de la diada de Sant Fèlix. La seva exhibició només ha quedat tacada en tercera ronda quan el seu cinc de nou amb folre ha caigut durant el descens. L'estructura del tres ha perdut les mides abans de l'aleta i, quan ja es disposaven a descarregar, s'ha acabat ensorrant.



Assolir tres construccions de gamma extra en la seva diada de festa major ja no és suficient per a una colla com la Jove Xiquets de Tarragona, que ha crescut per situar-se decididament entre les formacions més importants del moment. La diada de Sant Magí va tornar a ser espectacular pels del Cós del Bou però les llenyes inesperades de dues de les estructures van suposar dos forts cops en la seva moral, ja que se sabien capaços de completar la feina i de seguir fent passos endavant. Avui s'han plantat al Catllar amb ganes de treure's dues espinetes de cop i demostrar tot el seu potencial en el moment més important de l'estiu. Han iniciat la seva actuació completant el cinc de nou amb folre amb gran serenor. El castell ha tornat a remenar com ho va fer a Tarragona, però les cares de concentració evidenciaven una determinació especial. La predilecció per aquesta plaça els ha esperonat a pujar un nou esglaó i ho han fet descarregant a la primera el primer quatre de nou amb folre i agulla del seu historial. L'estructura exterior s'ha bastit amb problemes importants de quadratura però a un ritme vertiginós i això els ha permès alliberar l'espadat gairebé sense desgast dels pilaners. Ho han celebrat com tocava, però no han abaixat la marxa i encara els han quedat forces per arrodonir la diada amb el nou de vuit.



Condicionats per les baixes de les recents caigudes patides, i a només cinc dies de la seva diada més important, els Castellers de Vilafranca han mantingut la seva filosofia de treball a assaig i a plaça. La feina de fons segueix en marxa a Cal Figarot, però cal afinar les noves peces del tronc per poder fer un salt importantíssim en la diada de Sant Fèlix. Avui han tornat a optar per la menor de les diades de gamma extra. Han atacat el tres de nou amb folre en el primer torn; lleuger de tronc i de folre, el castell ja fa pensar en l'estructura de deu pisos. Han deixat per a la ronda central la seva aposta més important. Els vilafranquins s'han desplaçat fins a la part central de la plaça per alçar el dos de nou amb folre i manilles. Després de desmuntar-ne un primer peu, han fet sonar les gralles i han intentat mimar cada pis en un ascens neguitós. Després d'aplomar les últimes torres que han portat a plaça enguany, avui els ha tocat treballar des d'instants abans de l'aleta fins a deslligar-ne les manilles. Han arrodonit la tripleta de nou pisos tot descarregant el quatre de nou amb folre en el tercer torn.



La Colla Jove Xiquets de Tarragona s'ha reivindicat en la ronda de pilars en descarregar el seu segon pilar de vuit amb folre i manilles de la temporada. Els tarragonins han defensat amb veterania una forta sotragada abans de l'aleta i s'han apuntat un pòquer de castells de gamma extra digne de les millors actuacions. Els Castellers de Vilafranca han optat pel pilar de sis per estrenar un nou enxaneta mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls han descartat els espadats de mèrit per arrodonir la seva actuació descarregant dos pilars de cinc a l'hora que la Jove s'apuntava el vano de cinc. L'actuació ha acabat amb els grallers tarragonins fent sonar l''Amparito Roca' en motiu de celebració.



Castellers de Vilafranca: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P6

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d9f, 4d9fa, 9d8, P8fm, V5

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 4d9fp, 4d9, 5d9f c, 2 P5