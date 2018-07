La Cerdanya comença a fer passos per crear una colla castellera

Després del boom de noves colles a partir del 2010, el fet casteller s'ha anat estenent a tot Catalunya. Amb tot, encara hi ha comarques on no disposen de cap colla castellera pròpia. Una de les que podria omplir aquest buit és la Cerdanya que ja ha començat a idear la creació d'una nova colla. De moment només han fet una reunió i a partir de la setmana vinent realitzaran els primers assajos.

Una de les persones que encapçalen el projecte és el mateix alcalde de Llívia, Elies Nova, que comenta que la idea va sorgir a través de diversos joves que han començat a viure a la Cerdanya i ja havien format part d'altres colles castelleres a Tarragona, Valls, Vilafranca i Salt. "M'han fet servir com a nexe per anar reunint tothom i engegar la proposta", diu l'alcalde, tot i que mai ha format part de cap colla castellera.

249x249 Pilar de tres de la nova colla de la Cerdanya / JULI PEÑA Pilar de tres de la nova colla de la Cerdanya / JULI PEÑA

El primer pas va ser fer una publicació a Facebook, en la qual una setantena de persones es van mostrar interessades a participar en la nova colla castellera. Aquest dimecres, per tant, ja es va fer la primera reunió, en la qual també va participar el president i fundador dels Castellers d'Andorra, Juli Peña, per saber quins eren els primers passos que havien de fer. Quan es va acabar van realitzar un pilar de tres al carrer.

El primer assaig oficial serà el 25 de juliol al parc de Sant Guillem de Llívia. Per donar-se a conèixer al poble i la comarca tenen pensat participar en el sopar groc del 4 d'agost a Llívia i realitzar un petit assaig. De moment, per tant, la nova colla no compta amb cap espai fix tot i que Nova assegura: "Com a alcalde estic posant totes les facilitats possibles per trobar un pavelló".

La nova colla, sobre la qual només han realitzat una reunió, encara no compta amb nom oficial, tot i que Nova afirma que "sí que des de bon inici sembla clar que ha de ser Colla Castellera de la Cerdanya", de la qual deixar clar que vol que sigui oberta a les tres Cerdanyes: la lleidatana, la gironina i la francesa. Alhora, la colla encara no s'ha posat en contacte amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a l'espera de completar els primers assajos.