La Colla Vella mostra les seves cartes a sis dies de la diada de Sant Fèlix

260x366 La Colla Vella descarrega el primer dos de vuit sense folre de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Vella descarrega el primer dos de vuit sense folre de la temporada / TJERK VAN DER MEULEN

A poc menys d'una setmana de la diada de Sant Fèlix, El Catllar ha fet de nou la seva funció de baròmetre. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona han apostat per aquest escenari mentre que els Castellers de Vilafranca ha decidit prémer l'accelerador a l'Arboç. Els vallencs han fet un important pas endavant en completar el primer dos de vuit sense folre de la temporada però Colla Jove només ha pogut coronar el seu castell de gamma extra.



La Vella ha posat el llistó ben alt des de l’inici. Han optat per començar plantant cara al quatre de nou amb folre i pilar per segon cop aquesta temporada. L’han volgut alçar en plenitud de condicions i per això n’han desfet el primer peu. Quan finalment han sonat les gralles, l’estructura ha treballat laboriosament. El tronc ha lluitat per mantenir-ne les mides i, tot i el gran desgast, l’han fet seu fins alliberar un magnífic pilar de set. El primer cop de puny sobre la taula al tram més important de l’estiu l’han fet els rosats en el segon torn. Han bastit el dos de vuit sense folre i l’han mimat des de l’inici fins al final. N’han dibuixat l’aleta amb serenor i l’han descarregat amb un domini excepcional. Amb la feina feta han completat el tres de nou folrat.

249x296 La Colla Jove corona el 5d9f cinc dies després de completar-lo a Tarragona / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Jove corona el 5d9f cinc dies després de completar-lo a Tarragona / TJERK VAN DER MEULEN

Si per Sant Magí la Colla Jove Xiquets de Tarragona va començar la seva actuació amb el que era el seu millor castell fins al moment, el nou de vuit, avui ho han tornat a repetir augmentant l’aposta. Han bastit el seu segon cinc de nou amb folre, àgil i amb decisió. La construcció s’ha mostrat serena fins a l’entrada de la canalla petita, quan l’estructura del tres ha començat a sacsejar. L’acotxador del dos ha quedat mal col·locat però l’enxaneta ha fet via i l’ha aconseguit coronar. Després les aletes el cinc, s’ha plegat i ha acabat defallint. Tot i que els rumors havien apuntat durant la setmana a la possibilitat que avui la Jove provés el tres de deu amb folre i manilles, la caiguda els ha fet rebaixar pretensions. Han descarregat el tres de nou amb folre en el segon torn i han deixat el quatre per tancar les rondes de castells. Tot i que les mides del quatre no han estat les millors, l'han sabut dominar per acabar la seva actuació sense cap altre ensurt.

249x284 Els Castellers de Vilafranca descarten els castells de gama extra a El Catllar / TJERK VAN DER MEULEN Els Castellers de Vilafranca descarten els castells de gama extra a El Catllar / TJERK VAN DER MEULEN

Els Castellers de Vilafranca enguany han decidit apostar fort per la diada de l’Arboç del Penedès i això ha condicionat el nivell a El Catllar. Han iniciat la seva actuació assegurant un tres de nou amb folre amb una alineació semblant a la del castell amb agulla. Si bé la intenció inicial passava per provar el dos de nou amb folre i manilles en la segona ronda, la manca de camises ho ha desaconsellat i els vilafranquins han descartat aquesta construcció. Han fet seu amb certa comoditat el quatre de nou amb folre i han finalitzat les seves rondes de castells amb el tres de vuit amb agulla. El menor dels seus castells anava per bon camí fins al moment d'alliberar l'espadat. Amb la segona aleta han iniciat el descens però la camisa de la enxaneta ha quedat travada a la trena de la quint. Les dues nenes han intentat deslligar-la però l'impàs ha desequilibrat l'espadat i l'ha fet caure.

Els rosats han decidit que avui era el dia de cremar tota la pólvora i han aprofitat la ronda de pilars per provar també el seu primer pilar de vuit amb folre i manilles. Han bastit el seu espadat amb absoluta complicitat. Cada casteller ha fet la seva feina amb mestria i els càntics no s'han fet esperar. La Jove de Tarragona ha descarregat el pilar de set folrat i els Castellers de Vilafranca el de sis.

Castellers de Vilafranca: 3d9f, 4d9f, 3d8a c, P6

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 4d9fp, 2d8, 3d9f, P8fm

Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d9f c, 3d9f, 4d9f, P7f