El Concurs de Castells presenta el seu anunci televisiu

L'auditori de l'Antiga Audiència de Tarragona va acollir dissabte la presentació de l'anunci promocional del Concurs de Castells en el marc del sorteig de l'ordre i ubicació de les diverses jornades del certamen. La peça audiovisual, enregistrada a alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat, juga amb els sons dels castells per transmetre les sensacions del concurs afegint-se així al fil argumental que enguany engloba tot l'espectacle. L'autor del vídeo és el jove i llorejat fotògraf i realitzador tarragoní David Oliete, que ha exportat durant anys la imatge dels castells arreu del món.

La peça s'afegeix així al cartell oficial de la XXVIIena edició del certamen, dissenyat per Aina Mallol i inspirat també en l'àmbit de les emocions. Si bé el cartell és tota una explosió de colors sobre el fons de la Tàrraco Anera plaça, Oliete ha optat per no mostrar imatges de cap construcció humana en una demostració de com d’interioritzats estan els castells en el nostre imaginari de sentiments.