La Coordinadora expressa el seu malestar a causa del personal encarregat de la seguretat del Concurs de Castells

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha emès aquest migdia un comunicat en el qual explica que "vol expressar el seu malestar per l'experiència viscuda aquest cap de setmana al llarg de les jornades del Concurs de Castells de Tarragona amb les persones encarregades de la seguretat del recinte".

En el comunicat també detalla que "les actituds i els missatges del personal de seguretat responsable de l'esdeveniment han transmès valors completament contraris" als valors castellers. També esmenta que "es van veure missatges que feien apologia del feixisme, actituds de menyspreu cap a la diferència idiomàtica i personal, i agressivitat fins a arribar al cos a cos, demostrant una falta del temperament necessari en les seves tasques".

És per això que en el comunicat es demana a l'APIC (Agència de Publicitat Internacional Catalana), com a responsable de la gestió de la TAP (Tarraco Arena Plaça), i a la Diputació de Tarragona, com a propietària del recinte, que tinguin en compte que els valors cal treballar-los i aplicar-los.

Per a aquestes dues jornades, l'empresa que es va fer càrrec de la seguretat va ser Levantina de Seguridad. La CUP ja va denunciar dilluns que estava vinculada amb l'extrema dreta i va afegir que "dissabte desenes d'assistents van denunciar que membres d'aquesta empresa lluïen tatuatges amb símbols nazis o feixistes, motiu pel qual en la jornada d'ahir [diumenge] alguns d'aquests membres de seguretat portaven samarreta de màniga llarga sota l'uniforme".