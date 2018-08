Cristina Sánchez: "L'objectiu principal és garantir les assegurances mèdiques"

Quan tot just es compleixen mig any de la nova junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), aquesta ha escollit Cristina Sánchez com a nova directora de l'entitat. D'aquesta forma Sánchez substitueix el càrrec de gerent, que durant els darrers nou anys ha ocupat Guillermo Soler. Sánchez arriba a la direcció després d'un procés de selecció que va posar en marxa la Coordinadora i amb el coneixement casteller d'haver estat la creadora del joc "el Crack Casteller" i mare de canalla dels Minyons de Terrassa.

Les tasques que durà a terme en la direcció per tant és la part executiva de les decisions que es prenen a nivell estratègic a la junta. Una de les principals, per tant es troba en garantir les assegurances,"que en el fons és la raó de ser de la Coordinadora” segons Sánchez, després que hagin pujat molt de preu darrerament. A més Sánchez detalla que "tal com està la situació econòmica les subvencions tampoc són una font fiable", fet pel qual "les volem garantir encara que falli una subvenció o patrocini".

Un altre dels focus que té la Coordinadora són els drets televisius de les colles per a la retransmissió de les actuacions. Sánchez considera que "les colles ja tenen més clar el que volem i ara veuen els resultats d'haver acceptat els drets d'imatges". D'aquesta forma afirma que el problema principal ja està superat i que ara hi ha una millor entesa de cara a l'objectiu comú.

Alhora la Coordinadora també treballa en un canvi en la planificació comunicativa. "La idea és unificar els dos comptes i reforçar una marca que a nivell estètic està clar que ha de ser el logotip de Castells", detalla Sánchez davant de la situació actual en la qual hi ha els comptes a les xarxes socials de la Coordinadora i de la marca Castells. Aquesta modificació comportarà que cada cop es vagi veient més el logotip de Castells per contra del que utilitza la Coordinadora actualment.

Finalment Sánchez també es mostra convençuda que a mitjà termini es començaran a veure els resultats de la feina en les diverses comissions (igualtat, drets d'imatge, patrocinis i seguretat), de les quals també se li vol afegir la de l'estudi de la música en els castells.