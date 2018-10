Deu colles aspiren a completar la temporada sense cap caiguda

El món casteller ha tendit els últims anys a patir menys caigudes i fer uns assajos més eficients. Quan falten cinc setmanes per tancar la temporada encara hi ha deu colles que no han patit cap caiguda: els Capgrossos de Mataró, la Colla Castellera de Figueres, els Castellers d'Altafulla, els Xiquets de Vila-seca, els Al·lots de Llevant, els Castellers de Berga, els Castellers del Prat del Llobregat, la Colla Castellera la Bisbal del Penedès, els Castellers de Caldes de Montbui i els Xiquets de Cambrils. El Concurs de Castells, alhora, ha tret de l'equació dues colles que encara no havien registrat cap caiguda durant la temporada. Són els Castellers de Sants, que van carregar tant el 3d9f com el 2d9fm, i els Sagals d'Osona, en fer un intent de Pd7f.

Entre aquestes deu colles tenen especial mèrit les que estan fent una temporada d'alt nivell. És el cas, per exemple, dels Capgrossos de Mataró, que van completar el seu millor Concurs en descarregar tant el 2d9fm com el 5d9f, a més d'acumular onze castells de nou bàsics durant l'any. Els Castellers de Berga també van protagonitzar un bon paper a la TAP, amb el segon 4d8 descarregat del seu historial. De la mateixa manera, la Colla Castellera de Figueres va completar a Torredembarra el segon 2d7 de la seva història, i enguany també han descarregat el seu primer 5d7a.

Entre les colles que tenen els castells bàsics de set com a límit, també cal destacar els primers 3d7 i 4d7 de la història dels Castellers del Prat del Llobregat. El 4d7 també l'ha recuperat la Colla Castellera la Bisbal del Penedès després que l'any passat no en pogués completar cap.

D'altra banda, els Al·lots de Llevant, els Castellers d'Altafulla, els Castellers de Caldes de Montbui i els Xiquets de Cambrils es troben en uns registres semblants a l'any passat. Finalment, entre les colles que no han caigut enguany, trobem els Xiquets de Vila-Seca, que sí que han disminuït els èxits respecte a la temporada 2017. Encara no han pogut revalidar el 4d7 i han completat un 3d7, que contrasta amb els onze descarregats de l'any passat.

La xifra de deu colles sense caure, per tant, espera superar les vuit de l'any passat, entre les quals, a més, també hi havia els Castellers de Caldes de Montbui, la Colla Castellera la Bisbal del Penedès i els Xiquets de Cambrils. Alhora, també van completar la temporada 2017 sense cap caiguda els Moixiganguers d'Igualada, els Xiquets del Serrallo, els Nois de la Torre, els Torraires de Montblanc i els Margeners de Guissona.