La Diada de Sant Joan a Valls assegura castells de gamma extra

Tot i que cada vegada es fan més castells destacats al començament de temporada, la Diada de Sant Joan de Valls sempre marca un punt d'inflexió en el calendari, especialment a la zona tradicional. A més, és el primer duel cara a cara entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls a la plaça del Blat, cosa que sempre incorpora un interès afegit. Aquest any les dues colles arriben amb uns bons registres, que asseguren castells de gamma extra dels rosats. Els vermells també tenen l'opció damunt la taula.

El 4d9fp com a objectiu prioritari de la Colla Vella

Després del 5d9f descarregat a la Selva, els rosats volen fer un pas endavant i sumar el primer 4d9fp de l'any. Aquests dos castells, doncs, estan assegurats en el programa dels vallencs aquest diumenge, mentre que el tercer castell encara no està definit tot i que damunt la taula hi ha les opcions del 9d8, el 2d8sf i el 4d9sf.

El 9d8, de fet, és un castell que ja podria entrar en els plans dels rosats per l'actuació de Completes de dissabte a la nit. Tot i això, el seu cap de colla, Albert Martínez, puntualitza: "És difícil perquè l'actuació de Completes és molt al vespre i no sé com el podríem encabir". Perquè aquesta actuació es fa a l'antiga, és a dir, no estan establertes les rondes i les dues colles realitzen els castells simultàniament.

Pel que fa als dos castells sense folre, Martínez deixa clar que els castells estan preparats i les proves que han fet li han agradat molt, però "d'aquí a portar-los a plaça hi ha un pas important". I s'hi suma "el condicionant de la revetlla del dia anterior, que podria passar factura en un castell net". Explica que ho acabaran de decidir a plaça, i conclou: "Crec que ara no és el moment de portar-lo". Finalment, no ha detallat si acabaran amb el pilar de set o de vuit, i ha recordat que "l'enfocament de Sant Joan passa pel 4d9fp".

Per a l'actuació de Completes de dissabte a la nit, més enllà de l'opció del 9d8, la Colla Vella combinarà castells de nou i algun castell de la gamma alta de vuit, com el 5d8 i el 4d8p, per preparar-los de cara a fer-los créixer un pis l'endemà.

La Joves de Valls, amb l'opció de gamma extra damunt la taula

Els del carrer d'en Grassó arriben a Sant Joan amb un 3d9f descarregat sota el braç, cosa que no assolien des del 2015. Aquesta fita els dona ales per somiar un castell de gamma extra aquest diumenge, en què les opcions més viables són el 2d9fm i el 5d9f. Tot i això, el cap de colla dels vermells, Francesc Ramon, recorda que "el principal objectiu és fer els castells de nou": "El cinc i el dos apunten maneres, però també podem acabar fent tripleta de nou". La intenció de la Joves, alhora, és acabar l'actuació amb el pilar de set amb folre després de l'última caiguda a la Diada del Pati.

Un altre castell que s'ha assajat al local de la Joves és el 2d8sf, que els va donar grans resultats la temporada anterior. Però Ramon creu que "els castells nets a aquestes altures d'any són complicats per la concentració, a més de la complexitat de la Diada de Sant Joan".

Pel que fa a l'actuació de Completes, el cap de colla obre la porta al 3d9f, que acompanyaran amb castells de la gamma alta de vuit. Entre aquests, evidentment, el 5d8, que "aquest any ha anat molt més rodat i és important poder-lo anar fent per aixecar-lo un pis com més aviat millor", conclou Francesc Ramon.