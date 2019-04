Doble sessió audiovisual i taula rodona per celebrar el 50è aniversari dels Castellers de Barcelona

Els Castellers de Barcelona projectaran aquest dissabte els dos documentals que s’han rodat per commemorar els 50 anys d’història que la colla compleix enguany. L’acte començarà a les 12.00 h als Cinemes Girona.

Per una banda, el documental “Vida Castellera” és una visió des de dins de la colla castellera. Busca mostrar la part més emocional que representa el fet casteller, el que provoca a nivell social i tot el que comporta als membres de la colla. Es tracta d’un documental d’uns 15 minuts realitzat pels alumnes de l’Institut Moisès Broggi en el marc d’una activitat de cinema. Estan acompanyats del cineasta David Gutiérrez i tenen el seguiment i assessorament de la productora A Bao A Qu.

El segon documental que es projectarà als Cinemes Girona serà la peça “50 anys fent cultura. Castellers de Barcelona, 1969-2019”. En aquest s’explica com és i com ha estat la colla a través de diferents èpoques. Entrevistes a diferents protagonistes s’alternen amb imatges històriques i d’assajos actuals, que permeten conèixer com és per dintre aquesta entitat. Aquest vídeo, gravat amb la col·laboració de Betevé, té una durada aproximada de 20 minuts i vol recollir l’evolució i el trajecte de la quarta colla castellera més antiga per data de fundació.

En acabar els documentals, tindrà lloc una tertúlia amb els creadors de les dues obres. A continuació hi haurà una taula rodona titulada “50 Anys Fent Pinya” amb la participació confirmada de Raimon Cervera, Xavier Brotons, Raquel Sans i Rafel Lujan.

Concurs fotogràfic

Una de les altres iniciatives que han engegat els Castellers de Barcelona en el marc del 50è aniversari és un concurs fotogràfic. Es poden presentar fotos fetes a diades amb participació dels Castellers de Barcelona des d’aquest inici de temporada fins a la Diada del 50è Aniversari (8 de juny). Cada participant pot presentar fins a tres imatges, que s’hauran d’enviar a través del correu electrònic 50aniversari@castellersdebarcelona.cat.

El jurat, format per tres fotògrafs professionals, tindrà en compte criteris com qualitat artística, expressivitat, originalitat, plasmació de valors castellers, etc. i triarà tres premis i un accèssit. Al guanyador li correspondrà un premi per import de 150 euros; al segon, de 100 euros; i al tercer, de 50 euros; finalment, hi haurà un accèssit -premi de 50 euros- al qual optaran fotografies realitzades a diades amb participació dels Castellers de Barcelona en què no apareguin els Castellers de Barcelona. Aquests premis seran complementats per productes de FotoK, empresa col·laboradora. El veredicte es donarà a conèixer el setembre de 2019.