Dues caigudes marquen la diada castellera del Clot

La diada castellera de la festa major del barri barceloní del Clot ha posat un punt final agredolç a la temporada dels Castellers de Barcelona, dels de Sabadell i dels Bordegassos de Vilanova. Les tres colles hauran de fer un exercici final per valorar l'any sense tenir en compte aquesta exhibició, ja que la tònica no ha estat gaire positiva. Només la formació amfitriona ha aconseguit completar una construcció de nou pisos. Dues caigudes han marcat el ritme de la jornada i la plaça ha acabat pràcticament buida en el tram final.



Convençuts després dels últims assajos de l'any, els Castellers de Barcelona han triat el cinc de nou folrat com a castell de sortida. La construcció de gamma extra ha fet un avís amb l'entrada del pis de sisens però els de la camisa vermella l'han sabut dominar. La calma ha durat poc perquè, quan el dosos es disposaven a ocupar les seves posicions, han reaparegut les sacsejades i han acabat fent cedir el cinc. Els barcelonins no s'han donat per vençuts i han optat pel quatre de nou amb folre com a segon castell. Si bé l'ascens ha estat efectiu, la descarregada ha esdevingut agònica. Un dels terços ha començat a ensorrar-se en el folre com si es tractés d'arenes movedisses. La resta del tronc ha sabut mantenir les posicions mentre el folre lluitava per salvar el castell. Han optat pel tres de vuit en la ronda final.



Els Castellers de Sabadell han tornat a l'indret que els veia estrenar el quatre de nou amb folre ara fa tot just un any, però aquest cop no han tingut la sort de cara. Ajudats per les altres dues colles han desmuntat fins a tres cops el peu del quatre en la primera ronda. No hi han renunciat i han fet sonar les gralles de la construcció de nou pisos en el segon torn. Tot i alçar-se amb correcció, l'entrada del sisens ha fet remenar un folre que s'ha entregirat i ensorrat amb l'estructura gairebé intacta a sobre. La llenya ha aturat la diada mentre el dispositiu mèdic atenia els contusionats i l'ambulància els traslladava a l'hospital. La caiguda ha condicionat clarament l'actuació dels Saballuts, que han acabat descarregant el cinc i el set de set per acabar la seva actuació.



Després d'una dura caiguda de cinc de vuit, els Bordegassos de Vilanova encaraven l'última actuació de l'any amb castells de circumstàncies. Han descarregat un quatre de set amb agulla de diverses mides per començar la diada. Després de l'aturada, han buscat el cinc de set en el segon torn, però els dubtes en la canalla més petita els ha fet desmuntar quan els dosos ja estaven col·locats. Hi han tornat per descarregar-lo sense contratemps, però han descartar allargar més una actuació que havia perdut totalment el rumb.



La plaça Valentí Almirall ha estat testimoni mut de les dues cares del fet casteller. Més enllà dels resultats assolits per les colles, la diada ha viscut dues fases clarament diferenciades. La primera en l'inici de l'actuació, amb tres colles disposades a alçar els seus millors castells i a rebre els aplaudiments d'un públic entregat a l'espectacle. La segona, però, ha donat la raó als que critiquen les actuacions sense ritme. Després de les dues caigudes, la plaça s'ha buidat i els castellers han perdut la tensió necessària. La col·laboració entre pinyes ha minvat i era fàcil trobar amb la mirada castellers de totes tres formacions més pendents de fer el vermut que d'alçar les construccions. Només alguns acompanyants, i els periodistes que seguíem l'exhibició, han resistit fins al final de l'actuació.



Si bé el segon tram de la temporada ha estat força irregular i marcat pel moment polític i social del país, és important que la concentració no decaigui en les últimes diades de l'any pel bé de la imatge de tota l'activitat.



Castellers de Barcelona: P4 cam, i 5d9f, 4d9f, 3d8, 7 P4, P4

Castellers de Sabadell: 2 P4, i 4d9f, 5d7, 7d7, P5

Bordegassos de Vilanova: P4, 4d7a, id 5d7, 5d7, 2 P4