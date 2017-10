Encara és notícia: dones als castells

260x366 Els Castellers de Sant Cugat descarreguen per primer cop el 3d9f / CASTELLERS DE SANT CUGAT Els Castellers de Sant Cugat descarreguen per primer cop el 3d9f / CASTELLERS DE SANT CUGAT

Els Castellers de Sant Cugat han descarregat el seu primer castell de nou pisos, casualment el primer de la República Catalana i, no tan casualment, el primer de la història amb una noia de segon tapat al folre.

Tres titulars en pocs minuts. Fes algun tuit, comenta-ho als periodistes de plaça, algun whatsapp a aquest i aquell altre que saps que en parlaran. I, de cop, una inquietud: ¿és notícia que una dona ocupi una posició tradicionalment masculina, o normalitzar-ho és no parlar-ne?



L'activitat castellera, com a part de la societat, té inèrcies masclistes i tendeix a considerar certes posicions com a exclusives dels homes. No és qüestió d'una voluntat expressa de pensar que les dones no poden ocupar aquestes posicions, no és que prenguem les decisions mirant els genitals dels nostres castellers, sinó que és el fet que tenim interioritzat que els baixos, segons, terços, etc., són homes i automàticament només pensem en ells quan fem les alineacions.

249x249 Esquema del folre del primer 3d9f dels Castellers de Sant Cugat / CASTELLERS DE SANT CUGAT Esquema del folre del primer 3d9f dels Castellers de Sant Cugat / CASTELLERS DE SANT CUGAT

Només cal mirar les dades per evidenciar que és així. Sabem que les dones poden ocupar aquestes posicions en tant que darrerament hem vist noies fent de segon tapat d'un castell de nou de Sant Cugat, de baix d'un castell de nou de Marrecs o de Reus, i altres del quals segur que no tinc constància. No obstant, són les primeres. En ple segle XXI, a set anys de la declaració dels castells Patrimoni de la Humanitat, encara anunciem que les dones ocupen per primera vegada posicions noves als castells.



Vist això, penso que sí que és notícia. Encara cal posar llum sobre el fet que les dones no estan normalitzades a l'activitat castellera. Malgrat que per qüestions físiques fàcilment hi haurà més dones a les posicions superiors i més homes a les inferiors, encara estem lluny de poder considerar que hem trencat una inèrcia bicentenària. Tot just comencem a trencar-la, sobretot fora de la zona no tradicional, però encara estem lluny de fer-ho i, per tant, encara és notícia.



Posats a trencar inèrcies, voldria ampliar el focus de l'anàlisi a les posicions que no són de tronc. El tres de nou amb folre del 28 d'octubre dels Castellers de Sant Cugat tenia 13 noies al folre i una quinzena a la soca amb peu del folre al damunt, poc habitual encara. Esperem que aquest tres de nou amb folre gausac carregat de dones serveixi de far per a aquesta nova República Catalana que tot just comencem a construir.