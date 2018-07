Els Falcons de Barcelona preparen el llibre del 15è aniversari

260x366 Els Falcons de Barcelona preparen el llibre il·lustrat per commemorar el seu 15è aniversari / FALCONS DE BARCELONA Els Falcons de Barcelona preparen el llibre il·lustrat per commemorar el seu 15è aniversari / FALCONS DE BARCELONA

Coincidint amb el seu quinzè aniversari, els Falcons de Barcelona emprenen una acció de micromecenatge per publicar un llibre il·lustrat de 40 pàgines que els ajudi a introduir la seva tradició als més petits de la família. La formació ha optat per la plataforma Edita.cat, especialitzada en projectes editorials i s'ha marcat el proper dia 21 d'agost com a data límit per aconseguir l'objectiu de 4.360 euros.

El llibre, que commemorarà els 15 anys d'història dels Falcons de Barcelona, identificarà les figures humanes del repertori d'aquesta agrupació i explicarà les diferències entre els falcons i altres grups de cultura popular. El projecte compta amb la col·laboració del dibuixant JuanolO, que ja que ha participat en altre publicacions relacionades amb el món de la cultura popular catalana com ara els diables, el seguici popular de Barcelona el bestiari o els gegants i els capgrossos.

“–Explica'm coses dels Falcons!

–Doncs te'n puc dir moltes, de coses –va contestar–. Saps que aquest any la colla fa quinze anys?

–De debò? Tants? I com va començar, tot?”

Durant la primera setmana de funcionament del projecte de micromecenatge, la colla ja ha aconseguit reunir el 20% del finançament necessari. Una de les diferències principals entre la plataforma Edita.cat i altres destinades a buscar mecenes és que en el cas de superar l'objectiu econòmic, els superàvit es destinarà a augmentar el tiratge i la promoció del llibre.



Les recompenses per als mecenes van des d'un llibre i un punt de llibre fins a un lot de vuit exemplars acompanyats de marxandatge de la colla i de la possibilitat d'aparèixer en els agraïments de la publicació.