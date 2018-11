La Federació Coordinadora de Muixerangues s’endú el premi a l’Ús Social del Valencià

Aquest passat gener el món muixeranguer va fer un pas endavant amb la creació de la Federació Coordinadora de Muixerangues, que va néixer amb l’objectiu de promoure, difondre i dignificar la tradició. Amb menys d’un any d’història, la Federació ja ha rebut el primer reconeixement públic amb el premi a l’Ús Social del Valencia, guardó que atorga l’Escola Valenciana. Per primera vegada, a més, aquest premi s’ha decidit per votació popular en la qual el Diari la Veu també n’era finalista.

El President de l’Escola Valenciana, Natxo Badenes, ha destacat que “el món muixeranguer travessa un moment dolç amb la creació de noves colles, fins i tot, en pobles en els quals no ha estat mai instaurat el costum de crear torres humanes”. Actualment la Federació aplega 21 colles a tot el País Valencià.

El premi es lliurarà el 17 de novembre a l’ermita de Sant Pau d’Albocàsser en la XVI Nit de l’Escola Valenciana. La Federació Coordinadora de Muixerangues, per tant, se suma a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Federació Valenciana de Nanos i Gegants o a l’Associació d’Editors del País Valencià com a entitat en ser guardonada amb el premi de l’Ús Social del Valencià.