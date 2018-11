Foc nou a la Colla castellera de la Cerdanya

Des que a mitjans de juliol va començar la creació d'una colla castellera a la Cerdanya, aquesta ha realitzat els seus assajos al pavelló de Llívia. Després d'unes divergències amb l'alcalde de Llívia i fins aleshores el president de la colla, Elies Nova, la formació s'ha trasllat a Alp alhora que ha dissol la junta anterior per començar un nou projecte.

Els fets que han portat a prendre aquesta iniciativa sorgeix després d'una polèmica el 12 d'octubre, dia en el qual ERC (partit en el qual milita Elies Nova) va convocar un acte a Llívia favor dels presos polítics. En actes anteriors, convocats per entitats sobiranistes, diversos castellers havien enlairat un pilar de 4 a títol personal i en el qual, a més, hi pujava de terça una noia que no és de la colla.

En l'acte d'ERC, però, la colla no va voler participar en ser un acte d'un partit polític, alhora que aquell dia tenien assaig. A més, tal com esmenta l'actual president, Joan Troyano, aquell dia no tenien el pilar de 4 perquè no comptaven amb la terça que havia pujat en els altres pilars. Des de la colla, a més, també s'entenia que Nova volia treure un rèdit polític en encapçalar la colla castellera. El Diari ARA també s'ha posat en contacte amb Elies Nova, el qual ha donat el tema per tancat i no ha volgut donar la seva versió dels fets.

Després de la polèmica, la colla no ha renovat el permís d'assajar el pavelló de Llívia que s'acabava aquest octubre i s'ha traslladat a Alp. El canvi més substancial, però, ha estat que s'ha dissol la junta anterior, la qual presidia Elies Nova, i ha començat un projecte de zero. D'aquesta manera, la nova colla encara s'ha de crear com a entitat i demanar un NIF, tràmits que s'espera que s'iniciïn la setmana vinent.

Castellerament, però, la colla no ha perdut cap assaig, en els quals participen una cinquantena de persones i on poden completar castells de cinc nets. En l'assemblea, a més, es van presentar les previsions i s'espera que entre el maig i el juny puguin fer el bateig.