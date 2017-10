Girona celebra una doble dosi de castells de gamma extra

260x366 Els Capgrossos porten a Girona el cinquè gamma extra de la seva temporada particular / JOANA D'ARC | CAPGROSSOS DE MATARÓ Els Capgrossos porten a Girona el cinquè gamma extra de la seva temporada particular / JOANA D'ARC | CAPGROSSOS DE MATARÓ

260x366 Els Minyons de Terrassa s'apunten dos castells de gamma extra a la plaça del Vi / MINYONS DE TERRASSA Els Minyons de Terrassa s'apunten dos castells de gamma extra a la plaça del Vi / MINYONS DE TERRASSA

260x366 Els Marrecs celebren el segon tres de nou amb folre del seu historial a la seva segona llar / MARRECS DE SALT Els Marrecs celebren el segon tres de nou amb folre del seu historial a la seva segona llar / MARRECS DE SALT

La festa major de Sant Narcís a Girona ha tornat a gaudir d'una gran exhibició castellera. Els Marrecs de Salt, la colla amfitriona, i les dues formacions convidades s'han repartit els èxits en una jornada molt igualada. Els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró han completat cadascuna un dos de nou amb folre i manilles mentre la colla gironina s'apuntava el segon castell de nou pisos del seu historial. El descens de nivell exhibit per la colla egarenca en el segon tram de la temporada i el moment dolç dels del Maresme ha fet que les seves actuacions estiguessin aquest cap de setmana més a prop que mai.



Amb l'objectiu de superar la millor actuació del seu historial dimecres a la diada de Tots Sants, la tasca dels Capgrossos de Mataró a Girona era complicada: regular forces tot mantenint la tensió però sense arriscar en excés. Han començat la seva exhibició a la plaça del Vi descarregant el tres de nou amb folre. Potser no ha estat el seu millor tres de la temporada però l'han dominat amb gran verticalitat. Després de 10 anys de participació ininterrompuda en una diada de gran nivell, els castellers de Cugat Comas volien agrair l'acollida d'aquesta plaça fent un pas endavant en forma de castell de gamma extra. Han bastit el dos de nou emmanillat i han demostrat així la convicció assolida aquesta temporada amb les construccions d'aquest nivell. Han dibuixat un tronc gairebé perfecte i les manilles i el folre s'han limitat a mantenir el castell centrat per acabar entonant 'El Bequetero', la melodia més representativa de la festa major de Mataró. Han completat la tripleta de castells de nou pisos apuntant-se un còmode quatre de nou folrat.



Si bé la intenció dels Minyons a Girona passava per recuperar el tres de deu amb folre i manilles, ha quedat clar des del primer moment que avui tocaria aixecar el peu de l'accelerador. El seu castell de sortida ha estat el tres de nou folrat, construcció que descartava automàticament la construcció de deu pisos. El tres, amb el tronc que haurà d'alçar-se un pis més en la seva diada de final de temporada, s'ha bastit amb gran agilitat i, tot i mantenir un lleuger tremolí, s'ha descarregat sense dificultats. Els malves no han volgut, però, descartar les construccions de gamma extra i han atacat el dos de nou emmanillat a la ronda central. La torre s'ha bastit lleugerament tancada de mides i això ha reproduït força sacsejades laterals, que han sabut dominar amb serenor. En el descens, alguns Minyons han volgut dedicar aquesta estructura a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ho han representat assenyalant una pancarta penjada de l'Ajuntament de Girona en la qual es demanava la seva alliberació. Potser un dels castells més treballats de l'actuació ha estat el quatre de nou amb folre amb el qual han tancat la tercera ronda.



Els Marrecs de Salt han demostrat durant tota la temporada una maduresa superior en plantejar l'any de l'assalt als nou pisos. Conscients que l'objectiu era consolidar la gamma alta de vuit i atacar el tres de nou amb folre com més aviat millor, avui a Girona han posat la cirereta exemplificant aquesta consciència. Han començat l'actuació apostant pel setè cinc de vuit de la temporada. Si bé l'han pogut coronar amb comoditat, el descens ha estat més remenat del que la mateixa colla esperava. El moment més important de la diada ha arribat en el segon torn, quan han portat a plaça per segon cop aquesta temporada el tres de nou folrat. La colla gironina ha protagonitzat una autèntica exhibició, dominant l'estructura des del començament i descarregant-la enmig d'un esclat d'alegria majúscul. El dos folrat amb el qual han arrodonit l'actuació podria haver passat desapercebut perquè era l'estructura menor, però ha servit per demostrar la maduresa dels Marrecs en executar-se per primer cop amb la soca a l'antiga, amb els membres de la pinya col·locant els braços per sobre de les espatlles per afavorir la seguretat en cas de caiguda.



Amb els resultats igualats entres els Minyons i els Capgrossos, la ronda de pilars ha servit per reconèixer la veterania dels malves. Els de Terrassa han plantat el pilar de vuit amb folre i manilles tot just per tercer cop aquesta temporada. Brandant en els moments culminants, el pilar ha protagonitzat un descens èpic que donarà moltes forces a la colla de cara a la seva diada de final de temporada. Els Capgrossos han optat per bastir el pilar de set amb un folre per preparar el de vuit pisos que volen provar dimecres, mentre que els Marrecs han culminant l'actuació descarregant quatre pilars de cinc simultanis.



Marrecs de Salt: 5d8, 3d9f, 2d8f, 4 P5

Minyons de Terrassa: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P8fm

Capgrossos de Mataró: 3d9f, 2d9fm, 4d9f, P7f